Penguins at Sharks projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

PENGUINS (6-10-2) at SHARKS (8-11-1)

10 p.m. ET; SN-PIT, NBCSCA

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Evgeni Malkin

Tommy Novak -- Ben Kindel -- Egor Chinakhov

Ville Koivunen -- Hendrix Lapierre -- Justin Brazeau

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Nick Robertson

Spencer Stastney -- Erik Karlsson

Samuel Girard -- Kaedan Korczak

Declan Carlile -- Kris Letang

Sergei Murashov

Arturs Silovs

Scratched: Jake Livanavage, Ilya Solovyov, Andrei Kuzmenko
Injured: Ryan Graves (knee), Trevor van Riemsdyk (lower body), Bryan Rust (lower body), Elmer Soderblom (upper body)

Sharks projected lineup

Michael Misa -- Macklin Celebrini -- Will Smith

Mason Marchment -- Alexander Wennberg -- Kiefer Sherwood

Ivar Stenberg -- Ty Dellandrea -- Tyler Toffoli

Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Collin Graf

Darnell Nurse -- Michael Kesselring

Sam Dickinson -- Jacob Trouba

Dmitry Orlov -- Eric Pohlkamp

Yaroslav Askarov

Alex Nedeljkovic

Scratched: Nolan Allan, Adam Gaudette

Injured: Igor Chernyshov (upper body)

Status report

The Penguins held an optional morning skate. ... van Riemsdyk, a defenseman, is on the road trip and participated fully in practice but won't play. ... The Sharks held an optional morning skate. ... Wennberg, a forward, did not participate in practice Tuesday, but will play his second straight game after missing the previous 10 with an upper-body injury.

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