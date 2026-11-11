Penguins at Sharks projected lineups

PENGUINS (6-10-2) at SHARKS (8-11-1)
10 p.m. ET; SN-PIT, NBCSCA
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Evgeni Malkin
Tommy Novak -- Ben Kindel -- Egor Chinakhov
Ville Koivunen -- Hendrix Lapierre -- Justin Brazeau
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Nick Robertson
Spencer Stastney -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Kaedan Korczak
Declan Carlile -- Kris Letang
Sergei Murashov
Arturs Silovs
Scratched: Jake Livanavage, Ilya Solovyov, Andrei Kuzmenko
Injured: Ryan Graves (knee), Trevor van Riemsdyk (lower body), Bryan Rust (lower body), Elmer Soderblom (upper body)
Sharks projected lineup
Michael Misa -- Macklin Celebrini -- Will Smith
Mason Marchment -- Alexander Wennberg -- Kiefer Sherwood
Ivar Stenberg -- Ty Dellandrea -- Tyler Toffoli
Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Collin Graf
Darnell Nurse -- Michael Kesselring
Sam Dickinson -- Jacob Trouba
Dmitry Orlov -- Eric Pohlkamp
Yaroslav Askarov
Alex Nedeljkovic
Scratched: Nolan Allan, Adam Gaudette
Injured: Igor Chernyshov (upper body)
Status report
The Penguins held an optional morning skate. ... van Riemsdyk, a defenseman, is on the road trip and participated fully in practice but won't play. ... The Sharks held an optional morning skate. ... Wennberg, a forward, did not participate in practice Tuesday, but will play his second straight game after missing the previous 10 with an upper-body injury.