PENGUINS (7-15-2) at SABRES (11-10-4)
8 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT, SN+, TVAS
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Evgeni Malkin
Tommy Novak -- Ben Kindel -- Avery Hayes
Rutger McGroarty -- Hendrix Lapierre -- Ville Koivunen
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Atley Calvert
Kaedan Korczak -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Trevor van Riemsdyk
Declan Carlile -- Kris Letang
Sergei Murashov
Arturs Silovs
Scratched: Andrei Kuzmenko, Spencer Stastney, Justin Brazeau
Injured: Ryan Graves (knee), Bryan Rust (lower body), Elmer Soderblom (upper body), Nick Robertson (lower body), Egor Chinakhov (undisclosed)