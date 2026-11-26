SENATORS (16-7-3) at LIGHTNING (15-7-2)
3:30 p.m. ET; The Spot, TSN5, RDS
Senators projected lineup
Fabian Zetterlund -- Tim Stutzle -- Dylan Cozens
Philip Tomasino -- Shane Pinto -- Drake Batherson
Michael Amadio -- Ridly Greig -- Claude Giroux
Sammy Blais -- Stephen Halliday -- Nick Cousins
Jake Sanderson -- Artem Zub
Thomas Chabot -- Jordan Spence
Tyler Kleven -- Nikolas Matinpalo
Samuel Ersson
Linus Ullmark
Scratched: Carter Yakemchuk, Tyler Boucher
Injured: Warren Foegele (lower body), William Eklund (ankle), Andre Burakovsky (lower body), Hayden Hodgson (groin)
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Yanni Gourde
Ilya Mikheyev -- Zemgus Girgensons -- Gage Goncalves
Jeffrey Viel -- Sam O'Reilly -- Scott Sabourin
Charle-Edouard D'Astous -- John Carlson
Ryan McDonagh -- Erik Cernak
Victor Hedman -- J.J. Moser
Dennis Hildeby
Andrei Vasilevskiy
Scratched: Max Crozier, Emil Lilleberg
Injured: Conor Geekie (shoulder surgery), Pontus Holmberg (undisclosed)
Status Report
Ersson is expected to start after Ullmark made 27 saves in a 5-3 loss to the Florida Panthers on Wednesday. ...Holmberg, a forward, is out indefinitely.