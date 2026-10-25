Canadiens at Jets projected lineups

CANADIENS (5-3-2) at JETS (4-3-3)
2026 Tim Hortons NHL Heritage Classic
Princess Auto Stadium, Winnipeg
7 p.m. ET; TVAS, SN, TNT, truTV, HBO MAX
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Oliver Kapanen -- Juraj Slafkovsky
Alexandre Texier -- Phillip Danault -- Zachary Bolduc
Chris Kreider -- Alex Newhook -- Josh Anderson
Kirby Dach -- Jake Evans -- Florian Xhekaj
Lane Hutson -- Noah Dobson
Mike Matheson -- Alexandre Carrier
Kaiden Guhle -- Arber Xhekaj
Jacob Fowler
Jakub Dobes
Scratched: Adam Engstrom, Owen Beck
Injured: Nick Suzuki (upper body), Samuel Montembeault (lower body), Ivan Demidov (lower body)
Jets projected lineup
Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Cole Perfetti
Alex Iafallo -- Viggo Björck -- Gabriel Vilardi
Isak Rosén -- Adam Lowry -- Dawson Mercer
Cole Koepke -- Morgan Barron -- Nino Niederreiter
Dylan Samberg -- Neal Pionk
Mario Ferraro -- Elias Salomonsson
Haydn Fleury -- Dylan DeMelo
Stuart Skinner
Clay Stevenson
Scratched: Tyrel Bauer, Brad Lambert, Alexander Command, Nico Daws
Injured: Garrett Brown (lower body), Josh Morrissey (upper body), Vladislav Namestnikov (undisclosed), Nick Bjugstad (upper body)
Status report
The Canadiens did not have a morning skate. They are expected to use the same lineup from a 4-1 win at the Chicago Blackhawks on Friday. … The Jets held an optional morning skate. Mercer is expected to make his Jets debut after being acquired in the trade that sent goalie Connor Hellebuyck to the New Jersey Devils on Friday. He would replace Lambert, a forward. … Salomonsson was recalled from Manitoba of the American Hockey League on Saturday and will make his season debut after recovering from shoulder surgery in April. … Namestnikov, a forward, was placed on injured reserve Friday retroactive to Oct. 15.