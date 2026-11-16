Canadiens at Rangers projected lineups

CANADIENS (12-4-4) at RANGERS (12-8-1)
7:30 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT, SN+, TVAS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky
Zachary Bolduc -- Phillip Danault -- Alexandre Texier
Florian Xhekaj -- Jake Evans -- Owen Beck
Alex Newhook -- Oliver Kapanen -- Kirby Dach
Lane Hutson -- Noah Dobson
Kaiden Guhle -- Alexandre Carrier
Arber Xhekaj -- Adam Engstrom
Jacob Fowler
Jakub Dobes
Scratched: David Reinbacher, Brett Berard
Injured: Chris Kreider (lower body), Josh Anderson (lower body), Mike Matheson (lower body), Samuel Montembeault (lower body), Ivan Demidov (lower body)