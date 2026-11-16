Canadiens at Rangers projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

CANADIENS (12-4-4) at RANGERS (12-8-1)

7:30 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT, SN+, TVAS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Zachary Bolduc -- Phillip Danault -- Alexandre Texier

Florian Xhekaj -- Jake Evans -- Owen Beck

Alex Newhook -- Oliver Kapanen -- Kirby Dach

Lane Hutson -- Noah Dobson

Kaiden Guhle -- Alexandre Carrier

Arber Xhekaj -- Adam Engstrom

Jacob Fowler

Jakub Dobes

Scratched: David Reinbacher, Brett Berard

Injured: Chris Kreider (lower body), Josh Anderson (lower body), Mike Matheson (lower body), Samuel Montembeault (lower body), Ivan Demidov (lower body)

Rangers projected lineup

Gabe Perreault -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere

Tye Kartye -- J.T. Miller -- Pavel Dorofeyev

Will Cuylle -- Noah Laba -- Oliver Bjorkstrand

Eeli Tolvanen -- Glenn Gawdin -- Jaroslav Chmelar

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Marcus Pettersson -- Braden Schneider

Matthew Robertson -- Scott Morrow

Joonas Korpisalo

Dylan Garand

Scratched: Matt Rempe, Marc Del Gaizo, Luke Glendening

Injured: Igor Shesterkin (lower body), Joseph Veleno (lower body), Alberts Smits (upper body), Sean Durzi (undisclosed)

Status report

The Canadiens recalled Reinbacher, a defenseman, from Laval of the American Hockey League on Sunday, and Berard, a forward, on Monday. … Anderson, a forward, is out 3-4 weeks, and Matheson, a defenseman, 2-3 weeks. … Dorofeyev is expected to play after leaving practice early Sunday for an undisclosed reason. He was on the ice for an optional morning skate Monday, and Rangers coach Mike Sullivan said he doesn't anticipate any issues with his availability.

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