Wild at Kraken projected lineups 

WILD (25-11-8) at KRAKEN (20-14-7)

10 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNOX, KHN/Prime, KONG

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Vladimir Tarasenko -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza

Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Yakov Trenin

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Daemon Hunt

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: Tyler Pitlick, David Jiricek, Matt Kierstad

Injured: Zach Bogosian (lower body)

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko

Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau

Berkly Catton -- Shane Wright -- Ryan Winterton

Tye Kartye -- Ben Meyers -- Jacob Melanson

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Cale Fleury

Ryker Evans -- Jamie Oleksiak

Philipp Grubauer

Joey Daccord

Scratched: Josh Mahura, Oscar Fisker Molgaard

Injured: Matt Murray (lower body), Jaden Schwartz (lower body), Brandon Montour (upper body), Jordan Eberle (undisclosed)

Status report

The Wild held an optional morning skate Thursday. … Hunt will return after missing 10 games with a lower-body injury. ... Eberle will be a game-time decision; Kraken coach Lane Lambert declined to specify whether the forward has an injury or an illness. ... Fisker Molgaard was recalled from Coachella Valley of the American Hockey League on Thursday, but the forward is not expected to play.

