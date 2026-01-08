Wild at Kraken projected lineups 

WILD (25-11-8) at KRAKEN (20-14-7)
10 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNOX, KHN/Prime, KONG
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Danila Yurov -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Vladimir Tarasenko -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza
Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Yakov Trenin
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- Daemon Hunt
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Tyler Pitlick, David Jiricek, Matt Kierstad
Injured: Zach Bogosian (lower body)
Kraken projected lineup
Jared McCann -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko
Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau
Berkly Catton -- Shane Wright -- Ryan Winterton
Tye Kartye -- Ben Meyers -- Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Cale Fleury
Ryker Evans -- Jamie Oleksiak
Philipp Grubauer
Joey Daccord
Scratched: Josh Mahura, Oscar Fisker Molgaard
Injured: Matt Murray (lower body), Jaden Schwartz (lower body), Brandon Montour (upper body), Jordan Eberle (undisclosed)
Status report
The Wild held an optional morning skate Thursday. … Hunt will return after missing 10 games with a lower-body injury. ... Eberle will be a game-time decision; Kraken coach Lane Lambert declined to specify whether the forward has an injury or an illness. ... Fisker Molgaard was recalled from Coachella Valley of the American Hockey League on Thursday, but the forward is not expected to play.