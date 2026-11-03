Stars at Capitals projected lineups

STARS (8-5-1) at CAPITALS (8-5-0)
7 p.m. ET; Prime Video, MNMT
Stars projected lineup
Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen
Jason Robertson -- Roope Hintz -- Arttu Hyry
David Perron -- Justin Hryckowian -- Tyler Seguin
Joel Kiviranta -- Radek Faksa -- Sam Steel
Esa Lindell -- Miro Heiskanen
Thomas Harley -- Nils Lundkvist
Lian Bichsel -- Tyler Myers
Jake Oettinger
Casey DeSmith
Scratched: Trey Taylor, Colin Blackwell
Injured: Kyle Capobianco (lower body), Oskar Bäck (finger), Matt Duchene (lower body)
Capitals projected lineup
Alex Tuch -- Dylan Strome -- Jordan Kyrou
Alaiksei Protas -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson
Alex Ovechkin -- Justin Sourdif -- Anthony Beauvillier
Boone Jenner -- Ilya Protas -- Ryan Leonard
Jakob Chychrun -- Matt Roy
Martin Fehervary -- Timothy Liljegren
Cole Hutson -- Jack St. Ivany
Logan Thompson
Charlie Lindgren
Scratched: Ethen Frank, Ivan Miroshnichenko, Remi Poirier
Injured: Rasmus Sandin (knee), Vincent Desharnais (appendectomy)
Status report
Faksa will play for the Stars after missing four games because of a lower-body injury. … Liljegren, who took a maintenance day Monday, skated Tuesday morning and will play.