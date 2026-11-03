Stars at Capitals projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

STARS (8-5-1) at CAPITALS (8-5-0)

7 p.m. ET; Prime Video, MNMT

Stars projected lineup

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Arttu Hyry

David Perron -- Justin Hryckowian -- Tyler Seguin

Joel Kiviranta -- Radek Faksa -- Sam Steel

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Thomas Harley -- Nils Lundkvist

Lian Bichsel -- Tyler Myers

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: Trey Taylor, Colin Blackwell

Injured: Kyle Capobianco (lower body), Oskar Bäck (finger), Matt Duchene (lower body)

Capitals projected lineup

Alex Tuch -- Dylan Strome -- Jordan Kyrou

Alaiksei Protas -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson

Alex Ovechkin -- Justin Sourdif -- Anthony Beauvillier

Boone Jenner -- Ilya Protas -- Ryan Leonard

Jakob Chychrun -- Matt Roy

Martin Fehervary -- Timothy Liljegren

Cole Hutson -- Jack St. Ivany

Logan Thompson

Charlie Lindgren

Scratched: Ethen Frank, Ivan Miroshnichenko, Remi Poirier

Injured: Rasmus Sandin (knee), Vincent Desharnais (appendectomy)

Status report

Faksa will play for the Stars after missing four games because of a lower-body injury. … Liljegren, who took a maintenance day Monday, skated Tuesday morning and will play.

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