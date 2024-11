Stars at Lightning projected lineups

STARS (12-6-0) at LIGHTNING (10-6-2)

7 p.m. ET; FDSNSUN, Victory+

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Evgenii Dadonov

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Tyler Seguin

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Logan Stankoven

Oskar Back -- Sam Steel -- Mavrik Bourque

Miro Heiskanen -- Esa Lindell

Thomas Harley -- Ilya Lyubushkin

Brendan Smith -- Mathew Dumba

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: Colin Blackwell

Injured: Nils Lundkvist (lower body)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Cam Atkinson

Gage Goncalves -- Conor Geekie -- Mitchell Chaffee

Zemgus Girgensons -- Luke Glendening -- Michael Eyssimont

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Darren Raddysh

Injured: Nick Paul (lower body)

Status report

Paul, a forward was injured Tuesday in a 3-2 overtime win against the Pittsburgh Penguins and is out indefinitely. ... Lundkvist, a defenseman, skated on his own Saturday and is day to day.