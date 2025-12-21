Avalanche at Wild projected lineups

AVALANCHE (25-2-7) at WILD (22-9-5)

6 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, ALT

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin

Victor Olofsson -- Ross Colton -- Gavin Brindley

Parker Kelly -- Jack Drury -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burn

Samuel Girard -- Sam Malinski

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: Zakhar Bardakov

Injured: Logan O’Connor (hip surgery)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman – Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Marcus Foligno -- Nico Sturm – Vinnie Hinostroza

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- David Jiricek

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: Matt Kierstad

Injured: Zach Bogosian (lower body), Daemon Hunt (lower body)

Status report

Neither team will hold a morning skate. … Wallstedt will start after Gustavsson made 28 saves in a 5-2 win against the Edmonton Oilers on Saturday.

