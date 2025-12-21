Avalanche at Wild projected lineups

AVALANCHE (25-2-7) at WILD (22-9-5)
6 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, ALT
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin
Victor Olofsson -- Ross Colton -- Gavin Brindley
Parker Kelly -- Jack Drury -- Joel Kiviranta
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burn
Samuel Girard -- Sam Malinski
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: Zakhar Bardakov
Injured: Logan O’Connor (hip surgery)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman – Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Marcus Foligno -- Nico Sturm – Vinnie Hinostroza
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- David Jiricek
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Matt Kierstad
Injured: Zach Bogosian (lower body), Daemon Hunt (lower body)
Status report
Neither team will hold a morning skate. … Wallstedt will start after Gustavsson made 28 saves in a 5-2 win against the Edmonton Oilers on Saturday.