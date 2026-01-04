Hurricanes at Devils projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

HURRICANES (24-14-3) at DEVILS (22-17-2)

7 p.m. ET; FDSNSO, MSGSN

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Nikolaj Ehlers

Taylor Hall -- Mark Jankowski -- Jackson Blake

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Logan Stankoven

William Carrier-- Jesperi Kotkaniemi -- Eric Robinson

Shayne Gostisbehere – Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Alexander Nikishin -- Joel Nystrom

Brandon Bussi

Frederik Andersen

Scratched: Gavin Bayreuther, Noah Philp, Mike Reilly

Injured: Seth Jarvis (upper body), Jaccob Slavin (upper body), Pyotr Kochetkov (lower body)

Devils projected lineup

Jack Hughes -- Nico Hischier -- Jesper Bratt

Timo Meier -- Dawson Mercer -- Arseny Gritsyuk

Ondrej Palat -- Cody Glass -- Connor Brown

Juho Lammikko -- Luke Glendening -- Stefan Noesen

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Luke Hughes -- Brett Pesce

Brenden Dillon -- Colton White

Jake Allen

Jacob Markstrom

Scratched: Dennis Cholowski, Paul Cotter

Injured: Zack MacEwen (lower body), Jonathan Kovacevic (knee), Evgenii Dadonov (wrist), Simon Nemec (lower body)

Status report

Neither team held a morning skate.

Latest News

Minten scores 2nd goal in OT, lifts Bruins past Canucks

NHL On Tap: MacKinnon, Avalanche face Panthers seeking 11th win in row

Kings recover, triumph over Wild in shootout

Blackhawks recover, edge Capitals in shootout

Schaefer, Islanders rally in OT after Matthews sets Maple Leafs career goals record

MacKinnon gets 4 points, Avalanche rally past Hurricanes for 10th straight win

Chabot scores twice, Senators hand Jets 9th straight loss

Bunting has 4 points, Predators recover late to edge Flames

Sundin congratulates Matthews on breaking Maple Leafs goals record

Binnington gets 1st shutout of season, Blues defeat Canadiens

Matthews passes Sundin to become Maple Leafs' all-time leading goal-scorer

Kucherov has 5 points, Lightning cruise past Sharks for 7th win in row

Barkey scores 1st NHL goal, Flyers defeat Oilers

Capitals celebrate Youth Hockey Night with local athletes

Blue Jackets stop Sabres' winning streak at 10

Bratt has 2 points to lift Devils past Mammoth

Robertson of Stars felt he was 'good enough' to make U.S. Olympic team

Crosby, Penguins stifle Red Wings for 4th straight win