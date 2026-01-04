Hurricanes at Devils projected lineups

HURRICANES (24-14-3) at DEVILS (22-17-2)
7 p.m. ET; FDSNSO, MSGSN
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Nikolaj Ehlers
Taylor Hall -- Mark Jankowski -- Jackson Blake
Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Logan Stankoven
William Carrier-- Jesperi Kotkaniemi -- Eric Robinson
Shayne Gostisbehere – Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Alexander Nikishin -- Joel Nystrom
Brandon Bussi
Frederik Andersen
Scratched: Gavin Bayreuther, Noah Philp, Mike Reilly
Injured: Seth Jarvis (upper body), Jaccob Slavin (upper body), Pyotr Kochetkov (lower body)
Devils projected lineup
Jack Hughes -- Nico Hischier -- Jesper Bratt
Timo Meier -- Dawson Mercer -- Arseny Gritsyuk
Ondrej Palat -- Cody Glass -- Connor Brown
Juho Lammikko -- Luke Glendening -- Stefan Noesen
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Luke Hughes -- Brett Pesce
Brenden Dillon -- Colton White
Jake Allen
Jacob Markstrom
Scratched: Dennis Cholowski, Paul Cotter
Injured: Zack MacEwen (lower body), Jonathan Kovacevic (knee), Evgenii Dadonov (wrist), Simon Nemec (lower body)
Status report
Neither team held a morning skate.