Flames at Bruins projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

FLAMES (18-21-4) at BRUINS (22-19-2)

7 p.m. ET; NESN, SNO, SN1

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Adam Klapka

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Yegor Sharangovich – Connor Zary -- Joel Farabee

Ryan Lomberg -- Morgan Frost -- William Stromgren

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar

Joel Hanley -- Hunter Brzustewicz

Devin Cooley

Dustin Wolf

Scratched: Brayden Pachpal, Zayne Parekh, Justin Kirkland

Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Martin Pospisil (undisclosed), John Beecher (upper body)

Bruins projected lineup

Marat Khusnutdinov -- Elias Lindholm -- David Pastrnak

Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson

Alex Steeves -- Fraser Minten -- Morgan Geekie

Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic

Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy

Nikita Zadorov -- Henri Jokiharju

Mason Lohrei -- Andrew Peeke

Joonas Korpisalo

Jeremy Swayman

Scratched: Jeffrey Viel, Michael Eyssimont, Vladislav Kolyachonok

Injured: Hampus Lindholm (undisclosed), Jordan Harris (ankle)

Status report

Beecher, a forward, is week to week. … Lindholm, a defenseman, was placed on injured reserve Tuesday. … Korpisalo will make his first start since Dec. 27.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

NHL Status Report: Marchand day to day, out for Panthers against Canadiens

Fantasy hockey top 200 player rankings

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

Smith out 3-4 months for Blue Jackets after knee surgery

NHL On Tap: Schaefer can equal 1966-67 Orr mark with point for Islanders

NHL players on rosters for 2026 Winter Olympics

Team Slovakia roster for 2026 Winter Olympics at a glance

Complete men's hockey rosters for 2026 Winter Olympics

Slovakia roster for 2026 Winter Olympics includes Slafkovsky, Nemec

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Celebrini has 3 points, Sharks edge Kings in OT

Vejmelka makes 32 saves, Mammoth open 7-game homestand with win over Senators

Blackhawks score 7, ease past Blues for 4th straight win

Texier’s 3 points propel Canadiens to win against Flames

Super 16: Most Valuable Player at halfway point of season

AHL notebook: Olympic representation, Grand Rapids domination lead storylines

Trophy Tracker: Thompson of Capitals choice for Vezina as top goalie