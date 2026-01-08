Flames at Bruins projected lineups

FLAMES (18-21-4) at BRUINS (22-19-2)
7 p.m. ET; NESN, SNO, SN1
Flames projected lineup
Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Adam Klapka
Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato
Yegor Sharangovich – Connor Zary -- Joel Farabee
Ryan Lomberg -- Morgan Frost -- William Stromgren
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar
Joel Hanley -- Hunter Brzustewicz
Devin Cooley
Dustin Wolf
Scratched: Brayden Pachpal, Zayne Parekh, Justin Kirkland
Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Martin Pospisil (undisclosed), John Beecher (upper body)
Bruins projected lineup
Marat Khusnutdinov -- Elias Lindholm -- David Pastrnak
Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson
Alex Steeves -- Fraser Minten -- Morgan Geekie
Tanner Jeannot -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic
Jonathan Aspirot -- Charlie McAvoy
Nikita Zadorov -- Henri Jokiharju
Mason Lohrei -- Andrew Peeke
Joonas Korpisalo
Jeremy Swayman
Scratched: Jeffrey Viel, Michael Eyssimont, Vladislav Kolyachonok
Injured: Hampus Lindholm (undisclosed), Jordan Harris (ankle)
Status report
Beecher, a forward, is week to week. … Lindholm, a defenseman, was placed on injured reserve Tuesday. … Korpisalo will make his first start since Dec. 27.