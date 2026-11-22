SABRES (9-10-4) at LIGHTNING (15-5-2)
5 p.m. ET; The Spot, NHLN, MSG-B, SNP, SNO, SNE, TVAS
Sabres projected lineup
Zach Benson -- Jiri Kulich -- Tage Thompson
Peyton Krebs -- Noah Ostlund -- Jack Quinn
Jason Zucker -- Josh Norris -- Josh Doan
Beck Malenstyn -- Tyson Kozak -- Sam Carrick
Rasmus Dahlin -- Mattias Samuelsson
Conor Timmins -- Owen Power
Olen Zellweger -- Zach Metsa
Ukko-Pekka Luukkonen
Colten Ellis
Scratched: Louis Crevier, Ryan McLeod, Alex Lyon
Injured: Konsta Helenius (upper body), Justin Danforth (upper body), Matt Grzelcyk (lower body)
Lightning projected lineup
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov
Ilya Mikheyev -- Anthony Cirelli -- Pontus Holmberg
Yanni Gourde -- Sam O'Reilly -- -- Gage Goncalves
Jeffrey Viel -- Jansen Harkins -- Scott Sabourin
Charle-Edouard D'Astous -- John Carlson
Ryan McDonagh -- Erik Cernak
Victor Hedman -- J.J. Moser
Andrei Vasilevskiy
Dennis Hildeby
Scratched: Max Crozier, Emil Lilleberg
Injured: Brandon Hagel (lower body), Zemgus Girgensons (upper body), Conor Geekie (upper body)
Status report
Luukkonen or Ellis will start for Buffalo after Lyon made 26 saves in a 4-3 loss at the Florida Panthers on Saturday. Ellis served as the backup. ... Hagel, a forward, is unlikely to play for Tampa Bay. Girgensons, also a forward, is questionable.