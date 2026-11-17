DUCKS (11-9-1) at BLUES (9-9-2)
8 p.m. ET; Prime Video, BN+, STLNHL, KTTV
Ducks projected lineup
Cutter Gauthier -- Leo Carlsson -- Judd Caulfield
Jeff Malott -- Mikael Granlund -- Beckett Sennecke
Alex Killorn -- Tim Washe
Nikita Nesterenko -- Roger McQueen -- Troy Terry
Jackson LaCombe -- Drew Helleson
Tyson Hinds -- Tristan Luneau
Pavel Mintyukov -- Noah Warren
Ville Husso
Lukas Dostal
Scratched: Travis Mitchell, Frank Vatrano, Sam Colangelo
Injured: A.J. Greer (upper body), Ryan Poehling (MCL)
Blues projected lineup
Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud
Dylan Holloway -- Mason McTavish -- Connor McMichael
Dalibor Dvorsky -- Pavel Buchnevich -- Jonatan Berggren
Alexey Toropchenko -- Pius Suter -- Aleksanteri Kaskimaki
Philip Broberg -- Logan Mailloux
Justin Barron -- Colton Parayko
Cam Fowler -- Brandon Carlo
Jordan Binnington
Joel Hofer
Scratched: Calle Rosen, Nathan Walker
Injured: Tyler Tucker (knee), Dillon Dube (neck), Ross Johnston (upper body)
Status report
The Ducks are expected to play 11 forwards and seven defenseman again following their 6-1 win against the Calgary Flames on Sunday. … Broberg (lower body) and Neighbours (upper body) will play after each was day to day. … Binnington will start for the first time since Nov. 5.