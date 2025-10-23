Projected Lineup - Flames vs. Canadiens

Calgary's projected lines and pairings vs. Montreal

projectedweboct22
By Calgary Flames Staff
CalgaryFlames.com

The Flames wrap up a quick two-game homestand tonight when they host the Montreal Canadiens at 6:30 p.m. MT (Sportsnet).

Tickets are available HERE.

As per the lines and pairings used during warmups, tonight's projected lineup is as follows:

FORWARDS

Jonathan Huberdeau - Nazem Kadri - Joel Farabee

Blake Coleman - Mikael Backlund - Matt Coronato

Sam Honzek - Morgan Frost - Connor Zary

Ryan Lomberg - Justin Kirkland - Adam Klapka

DEFENCE

Kevin Bahl - Rasmus Andersson

Jake Bean - MacKenzie Weegar

Joel Hanley - Zayne Parekh

GOALTENDER

Dustin Wolf

