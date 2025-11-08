Projected Lineup - Flames vs. Blackhawks

Tonight's lines and pairings versus Chicago

PLNov7Web
By Calgary Flames Staff
CalgaryFlames.com

The Flames seek a third straight victory when they play host to the Blackhawks at 7 p.m. MT. Tickets are available HERE.

Sportsnet West will carry the TV broadcast, while Sportsnet 960 The Fan has the radio call.

As per the lines and pairings used in warm-ups, tonight's projected lineup is as follows:

FORWARDS

Jonathan Huberdeau - Morgan Frost - Matt Coronato

Connor Zary - Nazem Kadri - Joel Farabee

Sam Honzek - Mikael Backlund - Blake Coleman

Ryan Lomberg - Yegor Sharangovich - Adam Klapka

DEFENCE

Joel Hanley - MacKenzie Weegar

Yan Kuznetsov - Rasmus Andersson

Brayden Pachal - Zayne Parekh

GOALTENDER

Dustin Wolf

