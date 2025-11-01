Projected Lineup - Flames @ Predators

Calgary's projected lines and pairings in Nashville

ProjectedLineupNov1Web
By Calgary Flames Staff
CalgaryFlames.com

The Flames open up their November schedule with a Saturday afternoon matinee in Nashville, with puck drop set for 1:30 p.m. MT on Sportsnet 1 and Sportsnet 960 The Fan.

Based on the line rushes in warmup, this afternoon's projected lines and pairings are as follows:

FORWARDS

Jonathan Huberdeau - Nazem Kadri - Morgan Frost

Sam Honzek - Mikael Backlund - Blake Coleman

Joel Farabee - Yegor Sharangovich - Matt Coronato

Ryan Lomberg - Justin Kirkland - Adam Klapka

DEFENCE

Kevin Bahl - Rasmus Andersson

Joel Hanley - MacKenzie Weegar

Jake Bean - Brayden Pachal

GOALTENDER

Dustin Wolf

