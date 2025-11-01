Projected Lineup - Flames @ Predators

The Flames open up their November schedule with a Saturday afternoon matinee in Nashville, with puck drop set for 1:30 p.m. MT on Sportsnet 1 and Sportsnet 960 The Fan.
Based on the line rushes in warmup, this afternoon's projected lines and pairings are as follows:
FORWARDS
Jonathan Huberdeau - Nazem Kadri - Morgan Frost
Sam Honzek - Mikael Backlund - Blake Coleman
Joel Farabee - Yegor Sharangovich - Matt Coronato
Ryan Lomberg - Justin Kirkland - Adam Klapka
DEFENCE
Kevin Bahl - Rasmus Andersson
Joel Hanley - MacKenzie Weegar
Jake Bean - Brayden Pachal
GOALTENDER
Dustin Wolf