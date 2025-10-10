Projected Lineup - Flames @ Canucks

The Flames wrap up a two-game road swing, taking on the Vancouver Canucks at Rogers Arena (8:00 p.m. MT / Sportsnet / Sportsnet 960)
As per the lines and pairings used during warmups, tonight's lineup is as follows:
FORWARDS
Matvei Gridin - Nazem Kadri - Matt Coronato
Joel Farabee - Morgan Frost - Yegor Sharangovich
Connor Zary - Mikael Backlund - Blake Coleman
Ryan Lomberg - Justin Kirkland - Adam Klapka
DEFENCE
Joel Hanley - MacKenzie Weegar
Kevin Bahl - Rasmus Andersson
Jake Bean - Brayden Pachal
GOALTENDERS
Dustin Wolf
Devin Cooley