Projected Lineup - Flames @ Canucks

Calgary's lines and pairings in Vancouver

1920x1080
By Calgary Flames Staff
CalgaryFlames.com

The Flames wrap up a two-game road swing, taking on the Vancouver Canucks at Rogers Arena (8:00 p.m. MT / Sportsnet / Sportsnet 960)

As per the lines and pairings used during warmups, tonight's lineup is as follows:

FORWARDS

Matvei Gridin - Nazem Kadri - Matt Coronato

Joel Farabee - Morgan Frost - Yegor Sharangovich

Connor Zary - Mikael Backlund - Blake Coleman

Ryan Lomberg - Justin Kirkland - Adam Klapka

DEFENCE

Joel Hanley - MacKenzie Weegar

Kevin Bahl - Rasmus Andersson

Jake Bean - Brayden Pachal

GOALTENDERS

Dustin Wolf

Devin Cooley

News Feed

Game Day Notebook - 09.10.25

5 Things - Flames @ Canucks

Comeback Kads!

'Feel Different For Sure'

Projected Lineup - Flames @ Oilers

5 Things - Flames @ Oilers

'Be The Hardest-Working Guy'

Flames Announce Opening Night Roster

'Exciting To Be Here'

Suncor Named Official Away-Game Jersey Sponsor of Calgary Flames

Flames Drop Shootout Decision To Jets

Projected Lineup - Flames vs. Jets

Training Camp Notebook - 03.10.25

Preseason Preview - Flames vs. Jets

Future Watch Update - 02.10.25

Flames Extend Head Coach Ryan Huska

Flames Fall To Canucks

Projected Lineup - Flames vs. Canucks - 01.10.25