Blues release 2026-27 season schedule

2026-27 Regular Season Schedule
OCTOBER
Oct. 2 at Dallas Stars, 8 p.m.
Oct. 3 at Colorado Avalanche, 8 p.m.
Oct. 6 at Chicago Blackhawks, 7 p.m.
Oct. 8 vs. San Jose Sharks, 7 p.m.
Oct. 10 vs. Columbus Blue Jackets, 6 p.m.
Oct. 13 at Ottawa Senators, 6:30 p.m.
Oct. 15 at Minnesota Wild, 7 p.m.
Oct. 17 at Nashville Predators, 7 p.m.
Oct. 20 vs. Winnipeg Jets, 7 p.m.
Oct. 22 vs. Vegas Golden Knights, 7 p.m.
Oct. 24 vs. Carolina Hurricanes, 6 p.m.
Oct. 27 vs. Montreal Canadiens, 7 p.m.
Oct. 29 vs. Boston Bruins, 7 p.m.
Oct. 31 at Detroit Red Wings, Noon
NOVEMBER
Nov. 3 at New York Rangers, 6 p.m.
Nov. 5 at New Jersey Devils, 6 p.m.
Nov. 7 at Nashville Predators, 12:30 p.m.
Nov. 10 vs. Detroit Red Wings, 7 p.m.
Nov. 12 at Utah Mammoth, 8 p.m.
Nov. 14 vs. Florida Panthers, 6 p.m.
Nov. 17 vs. Anaheim Ducks, 7 p.m.
Nov. 19 at Pittsburgh Penguins, 6 p.m.
Nov. 21 vs. New Jersey Devils, 6 p.m.
Nov. 22 vs. Edmonton Oilers, 6 p.m.
Nov. 25 at New York Islanders, 6 p.m.
Nov. 27 vs. Dallas Stars, 1 p.m.
Nov. 28 vs. Washington Capitals, 6 p.m.
DECEMBER
Dec. 2 vs. Pittsburgh Penguins, 7 p.m.
Dec. 4 vs. Chicago Blackhawks, 7 p.m.
Dec. 6 vs. Nashville Predators, 4 p.m.
Dec. 8 vs. Colorado Avalanche, 7 p.m.
Dec. 10 at Utah Mammoth, 8 p.m.
Dec. 12 at Dallas Stars, 7 p.m.
Dec. 13 vs. Tampa Bay Lightning, 7 p.m.
Dec. 15 vs. Winnipeg Jets, 7 p.m.
Dec. 17 at Boston Bruins, 6 p.m.
Dec. 19 at Washington Capitals, 6 p.m.
Dec. 21 at Florida Panthers, 6 p.m.
Dec. 22 at Tampa Bay Lightning, 6 p.m.
Dec. 27 vs. New York Rangers, 4 p.m.
Dec. 29 at Colorado Avalanche, 8 p.m.
Dec. 31 at Vegas Golden Knights, 2 p.m.
JANUARY
Jan. 2 at Minnesota Wild, 6 p.m.
Jan. 3 vs. Calgary Flames, 6 p.m.
Jan. 5 at Carolina Hurricanes, 6 p.m.
Jan. 8 vs. Ottawa Senators, 7 p.m.
Jan. 13 at Los Angeles Kings, 9 p.m.
Jan. 14 at Anaheim Ducks, 9 p.m.
Jan. 16 vs. Minnesota Wild, 6 p.m.
Jan. 18 at Toronto Maple Leafs, 6:30 p.m.
Jan. 21 at Montreal Canadiens, 6 p.m.
Jan. 23 vs. Toronto Maple Leafs, 6 p.m.
Jan. 26 vs. Chicago Blackhawks, 7 p.m.
Jan. 28 vs. Colorado Avalanche, 7 p.m.
Jan. 30 vs. Vancouver Canucks, 2:30 p.m.
FEBRUARY
Feb. 9 vs. Los Angeles Kings, 7 p.m.
Feb. 12 at Edmonton Oilers, 7 p.m.
Feb. 13 at Seattle Kraken, 9 p.m.
Feb. 15 vs. Philadelphia Flyers, 7 p.m.
Feb. 17 at Chicago Blackhawks, 6:30 p.m.
Feb. 19 at Winnipeg Jets, 7 p.m.
Feb. 21 vs. Utah Mammoth, 5 p.m.
Feb. 25 vs. Vancouver Canucks, 7 p.m.
Feb. 27 vs. Minnesota Wild - 3 p.m.
Feb. 28 vs. Dallas Stars, 8 p.m.
MARCH
March 4 at Buffalo Sabres, 6 p.m.
March 7 at Philadelphia Flyers, Noon
March 9 vs. Nashville Predators, 7 p.m.
March 11 vs. San Jose Sharks, 7 p.m.
March 13 vs. Anaheim Ducks, 5:30 p.m.
March 15 at Seattle Kraken, 8:40 p.m.
March 18 at Edmonton Oilers, 8 p.m.
March 20 at Vancouver Canucks, 9 p.m.
March 21 at Calgary Flames, 7 p.m.
March 23 at Winnipeg Jets, 7 p.m.
March 25 vs. New York Islanders, 7 p.m.
March 27 at Columbus Blue Jackets, 6 p.m.
March 28 vs. Buffalo Sabres, 8 p.m.
APRIL
April 1 vs. Calgary Flames, 7 p.m.
April 3 at Los Angeles Kings, 9:30 p.m.
April 4 at San Jose Sharks, 8:30 p.m.
April 6 at Vegas Golden Knights, 9 p.m.
April 8 vs. Seattle Kraken, 7 p.m.
April 10 vs. Utah Mammoth, 6 p.m.
All times Central and subject to change. Visit stlouisblues.com or the Blues App for up-to-date information.