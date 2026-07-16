Blues release 2026-27 season schedule

84-game schedule begins on the road Oct. 2 at Dallas; Home Opener set for Oct. 8 vs. San Jose

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By St. Louis Blues / Press Release

The St. Louis Blues will open the 2026-27 regular-season schedule with a three-game road trip against Central Division rivals, beginning with the season opener on Oct. 2 in Dallas against the Stars.

The Blues will then travel to face the Colorado Avalanche (Oct. 3) and the Chicago Blackhawks (Oct. 6) before playing their home opener at Enterprise Center on Oct. 8 vs. the San Jose Sharks.

The NHL schedule expands from 82 games to 84 for the first time in the 2026-27 season and features two additional division games. The Blues will continue to play 24 games against Pacific Division teams and a home-and-home set with each team in the Eastern Conference.

The best way to secure tickets for every home game of the 2026-27 season is with full season tickets, which are available now at stlouisblues.com/tickets. Half season and mini plan deposits are also available now – to place a deposit call 314-622-2583.

The on-sale date for single-game tickets will be announced at a later date.

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2026-27 Schedule Highlights

  • Season-opening back-to-back set against Dallas (Oct.2) and Colorado (Oct. 3) 
  • Home opener: October 8 vs. San Jose
  • 22 weekend home games – three on Friday, 11 on Saturday, eight on Sunday  
  • 16 of 19 home games on Saturday or Sunday start at 6 p.m. or earlier
  • Host Stanley Cup champion Carolina Hurricanes on Oct. 24
  • Season-long six-game homestand following Thanksgiving (Nov. 27 – Dec. 8)
  • Host New York Rangers coming out of Christmas break (Dec. 27)
  • 2027 Honda NHL All-Star Weekend from Feb. 5-6 in Long Island, New York
  • Season finale: April 10 vs. Utah at Enterprise Center

2026-27 Regular Season Schedule

OCTOBER

Oct. 2 at Dallas Stars, 8 p.m.
Oct. 3 at Colorado Avalanche, 8 p.m.
Oct. 6 at Chicago Blackhawks, 7 p.m.
Oct. 8 vs. San Jose Sharks, 7 p.m.
Oct. 10 vs. Columbus Blue Jackets, 6 p.m.
Oct. 13 at Ottawa Senators, 6:30 p.m.
Oct. 15 at Minnesota Wild, 7 p.m.
Oct. 17 at Nashville Predators, 7 p.m.
Oct. 20 vs. Winnipeg Jets, 7 p.m.
Oct. 22 vs. Vegas Golden Knights, 7 p.m.
Oct. 24 vs. Carolina Hurricanes, 6 p.m.
Oct. 27 vs. Montreal Canadiens, 7 p.m.
Oct. 29 vs. Boston Bruins, 7 p.m.
Oct. 31 at Detroit Red Wings, Noon

NOVEMBER

Nov. 3 at New York Rangers, 6 p.m.
Nov. 5 at New Jersey Devils, 6 p.m.
Nov. 7 at Nashville Predators, 12:30 p.m.
Nov. 10 vs. Detroit Red Wings, 7 p.m.
Nov. 12 at Utah Mammoth, 8 p.m.
Nov. 14 vs. Florida Panthers, 6 p.m.
Nov. 17 vs. Anaheim Ducks, 7 p.m.
Nov. 19 at Pittsburgh Penguins, 6 p.m.
Nov. 21 vs. New Jersey Devils, 6 p.m.
Nov. 22 vs. Edmonton Oilers, 6 p.m.
Nov. 25 at New York Islanders, 6 p.m.
Nov. 27 vs. Dallas Stars, 1 p.m.
Nov. 28 vs. Washington Capitals, 6 p.m.

DECEMBER

Dec. 2 vs. Pittsburgh Penguins, 7 p.m.
Dec. 4 vs. Chicago Blackhawks, 7 p.m.
Dec. 6 vs. Nashville Predators, 4 p.m.
Dec. 8 vs. Colorado Avalanche, 7 p.m.
Dec. 10 at Utah Mammoth, 8 p.m.
Dec. 12 at Dallas Stars, 7 p.m.
Dec. 13 vs. Tampa Bay Lightning, 7 p.m.
Dec. 15 vs. Winnipeg Jets, 7 p.m.
Dec. 17 at Boston Bruins, 6 p.m.
Dec. 19 at Washington Capitals, 6 p.m.
Dec. 21 at Florida Panthers, 6 p.m.
Dec. 22 at Tampa Bay Lightning, 6 p.m.
Dec. 27 vs. New York Rangers, 4 p.m.
Dec. 29 at Colorado Avalanche, 8 p.m.
Dec. 31 at Vegas Golden Knights, 2 p.m.

JANUARY

Jan. 2 at Minnesota Wild, 6 p.m.
Jan. 3 vs. Calgary Flames, 6 p.m.
Jan. 5 at Carolina Hurricanes, 6 p.m.
Jan. 8 vs. Ottawa Senators, 7 p.m.
Jan. 13 at Los Angeles Kings, 9 p.m.
Jan. 14 at Anaheim Ducks, 9 p.m.
Jan. 16 vs. Minnesota Wild, 6 p.m.
Jan. 18 at Toronto Maple Leafs, 6:30 p.m.
Jan. 21 at Montreal Canadiens, 6 p.m.
Jan. 23 vs. Toronto Maple Leafs, 6 p.m.
Jan. 26 vs. Chicago Blackhawks, 7 p.m.
Jan. 28 vs. Colorado Avalanche, 7 p.m.
Jan. 30 vs. Vancouver Canucks, 2:30 p.m.

FEBRUARY

Feb. 9 vs. Los Angeles Kings, 7 p.m.
Feb. 12 at Edmonton Oilers, 7 p.m.
Feb. 13 at Seattle Kraken, 9 p.m.
Feb. 15 vs. Philadelphia Flyers, 7 p.m.
Feb. 17 at Chicago Blackhawks, 6:30 p.m.
Feb. 19 at Winnipeg Jets, 7 p.m.
Feb. 21 vs. Utah Mammoth, 5 p.m.
Feb. 25 vs. Vancouver Canucks, 7 p.m.
Feb. 27 vs. Minnesota Wild - 3 p.m.
Feb. 28 vs. Dallas Stars, 8 p.m.

MARCH

March 4 at Buffalo Sabres, 6 p.m.
March 7 at Philadelphia Flyers, Noon
March 9 vs. Nashville Predators, 7 p.m.
March 11 vs. San Jose Sharks, 7 p.m.
March 13 vs. Anaheim Ducks, 5:30 p.m.
March 15 at Seattle Kraken, 8:40 p.m.
March 18 at Edmonton Oilers, 8 p.m.
March 20 at Vancouver Canucks, 9 p.m.
March 21 at Calgary Flames, 7 p.m.
March 23 at Winnipeg Jets, 7 p.m.
March 25 vs. New York Islanders, 7 p.m.
March 27 at Columbus Blue Jackets, 6 p.m.
March 28 vs. Buffalo Sabres, 8 p.m.

APRIL

April 1 vs. Calgary Flames, 7 p.m.
April 3 at Los Angeles Kings, 9:30 p.m.
April 4 at San Jose Sharks, 8:30 p.m.
April 6 at Vegas Golden Knights, 9 p.m.
April 8 vs. Seattle Kraken, 7 p.m.
April 10 vs. Utah Mammoth, 6 p.m.

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