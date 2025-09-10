Blues begin training camp on Sept. 18

All practice sessions at Centene Community Ice Center will be free and open to the public

By St. Louis Blues / Digital Release

The St. Louis Blues will open training camp with 58 players on the roster on Thursday, Sept. 18 at Centene Community Ice Center.

All training camp practice sessions at Centene Community Ice Center will be free and open to the public.

Ice times for the first three days of camp are listed below (additional dates/times will be added when available).

TRAINING CAMP SCHEDULE

Thursday, Sept. 18

Early Group
9:30 a.m. (USA Rink)
10 a.m. (NHL Rink)

Late Group
11:30 a.m. (NHL Rink)
Noon (USA Rink)

Friday, Sept. 19

Early Group
9:30 a.m. (USA Rink)
10 a.m. (NHL Rink)

Late Group
11:30 a.m. (NHL Rink)
Noon (USA Rink)

Saturday, Sept. 20

Non-playing Groups
9:30 a.m. (Group A - NHL Rink, Group B - USA Rink)
10:15 a.m. Scrimmage (NHL Rink)

Game Group
11:30 a.m. (NHL Rink)
6 p.m. - Blues at Stars

Schedule subject to change. Additional dates/times to be added later.

TRAINING CAMP ROSTER

Forwards: Nikita Alexandrov (59), Sam Bitten (34), Nick Bjugstad (77), Pavel Buchnevich (89), Justin Carbonneau (68), Zach Dean (52), Antoine Dorion (86), Dalibor Dvorsky (54), Dylan Holloway (81), Adam Jecho (84), Mathieu Joseph (71), Aleksanteri Kaskimaki (65), Jordan Kyrou (25), Milan Lucic (12)*, Matt Luff (39), Hugh McGing (56), Jake Neighbours (63), Matthew Peca (53), Juraj Pekarcik (85), Dylan Peterson (48), Simon Robertsson (80), Brayden Schenn (10), Jimmy Snuggerud (21), Jakub Stancl (93), Sam Stange (76), Otto Stenberg (28), Oskar Sundqvist (70), Pius Suter (22), Alexandre Texier (9), Robert Thomas (18), Alexey Toropchenko (13), Christopher Wagner (88), Nathan Walker (26).

Defense: Philip Broberg (6), Michael Buchinger (62), Quinton Burns (92), Justin Faulk (72), Lukas Fischer (94), Cam Fowler (17), Marc-Andre Gaudet (73), Adam Jiricek (37), Samuel Johannesson (49), Anthony Kehrer (74), Matthew Kessel (51), Theo Lindstein (41), Leo Loof (46), Logan Mailloux (23), Will McIsaac (87), Colton Parayko (55), Corey Schueneman (64), Hunter Skinner (43), Tyler Tucker (75).

Goaltenders: Jordan Binnington (50), Will Cranley (31), Colten Ellis (35), Joel Hofer (30), Matthew Koprowski (45), Vadim Zherenko (1).

* professional tryout

