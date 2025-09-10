Blues begin training camp on Sept. 18

TRAINING CAMP ROSTER
Forwards: Nikita Alexandrov (59), Sam Bitten (34), Nick Bjugstad (77), Pavel Buchnevich (89), Justin Carbonneau (68), Zach Dean (52), Antoine Dorion (86), Dalibor Dvorsky (54), Dylan Holloway (81), Adam Jecho (84), Mathieu Joseph (71), Aleksanteri Kaskimaki (65), Jordan Kyrou (25), Milan Lucic (12)*, Matt Luff (39), Hugh McGing (56), Jake Neighbours (63), Matthew Peca (53), Juraj Pekarcik (85), Dylan Peterson (48), Simon Robertsson (80), Brayden Schenn (10), Jimmy Snuggerud (21), Jakub Stancl (93), Sam Stange (76), Otto Stenberg (28), Oskar Sundqvist (70), Pius Suter (22), Alexandre Texier (9), Robert Thomas (18), Alexey Toropchenko (13), Christopher Wagner (88), Nathan Walker (26).
Defense: Philip Broberg (6), Michael Buchinger (62), Quinton Burns (92), Justin Faulk (72), Lukas Fischer (94), Cam Fowler (17), Marc-Andre Gaudet (73), Adam Jiricek (37), Samuel Johannesson (49), Anthony Kehrer (74), Matthew Kessel (51), Theo Lindstein (41), Leo Loof (46), Logan Mailloux (23), Will McIsaac (87), Colton Parayko (55), Corey Schueneman (64), Hunter Skinner (43), Tyler Tucker (75).
Goaltenders: Jordan Binnington (50), Will Cranley (31), Colten Ellis (35), Joel Hofer (30), Matthew Koprowski (45), Vadim Zherenko (1).
* professional tryout