Projected Lineup: Wild vs. Stars

SAINT PAUL, Minn. -- The Minnesota Wild returns to the home barn tonight, ready to face off against the Stars after catching the Kraken in Seattle on Monday. The following lineup is a projection and is subject to change:

FORWARDS

97 Kirill Kaprizov - 22 Danila Yurov - 91 Vladimir Tarasenko

90 Marcus Johansson - 14 Joel Eriksson Ek - 12 Matt Boldy

13 Yakov Trenin - 38 Ryan Hartman - 28 Liam Öhgren

39 Ben Jones - 78 Nico Sturm - 19 Tyler Pitlick

DEFENSE

25 Jonas Brodin - 7 Brock Faber

48 Daemon Hunt - 46 Jared Spurgeon

8 Zeev Buium - 24 Zach Bogosian

GOALTENDERS

32 Filip Gustavsson

30 Jesper Wallstedt

Info for Tonight's Game:

