Utah Hosts Colorado to Wrap Homestand

The Mammoth look to finish four-game homestand with fourth-straight win

GamePreview 10.21.25
By Catherine Bogart
THE DETAILS

WHO: Utah (4-2-0) vs Colorado (5-0-1)

WHEN: Oct. 21, 2025 – 8:00 p.m. MT

WHERE: Delta Center

TV: ESPN

RADIO: Mammoth App, NHL App, NHL.com, KSL Sports Zone (97.5FM/1280AM), KSL Sports App

MORNING SKATE NOTES

  • Check back after the Mammoth’s morning skate at 10:30 a.m.

THE PREVIEW

Tuesday’s Matchup

Utah

  • Utah looks to finish their first homestand of the season with a perfect 4-0-0 record. The Mammoth have built off a strong defensive effort and have increased their offensive production. Over this homestand, Utah has outscored its opponents 12-6. The Mammoth have also seen power play goals in the last two straight games as that area of special teams starts to find more scoring.
  • Nick Schmaltz and Dylan Guenther are tied for the team-lead with three goals each. Schmaltz leads the team in assists (6) and points (9) and his nine points are tied for 7th most in the NHL. Captain Clayton Keller has the second most assists (5) and points (7), and has the third most goals, tied with JJ Peterka and Logan Cooley (2).
  • Karel Vejmelka remains as the Mammoth’s starting goaltender with Vítek Vaněček backing up his fellow countryman. Vejmelka has played four of the first six games of the year. He has a 3-1-0 record, a 2.00 goals against average, and a .912 save percentage.

Colorado

  • Colorado enters Tuesday’s game without a regulation loss in their first six games of the season (5-0-1). Part of the Avalanche’s success is their strong defense to start the year. The team is holding opponents to the fewest-goals per game in the NHL (1.50). Colorado has the seventh-best penalty kill as well with a kill rate of 87.5%.
  • Nathan MacKinnon leads the Avalanche with six goals, and his 10 points are tied for the team-lead with Martin Necas. Necas leads the team with six assists. 14 of the Avalanche’s 20 skaters have at least a point.
  • With Mackenzie Blackwood out (lower-body), Scott Wedgewood has taken over the role as starting goaltender. He has played all six of Colorado’s games to start the year. The veteran netminder has a 1.48 goals against average and a .938 save percentage. He was named the NHL’s Third Star of the Week for the week of Oct. 13.

By the Numbers

  • The Mammoth’s defense is near the top of the NHL as Utah allows their opponents the fourth-fewest goals per game in the league (2.17). Utah remains the top team at limiting shots against (21.8). Utah’s opponent, the Avalanche, allows the fewest goals against in the NHL (1.50).
  • In addition to keeping its opponents from scoring, Colorado also scores the seventh-most goals per game on average (3.50). Utah has moved up in this category after finding more offense at home. The Mammoth are 18th in the NHL (2.83).
  • Forward Brandon Tanev’s 33 hits are tied for second among all NHL skaters, trailing Bruins defenseman Nikita Zadorov (34) (per Mammoth PR).
  • Colorado’s MacKinnon is tied for second-most goals in the NHL with six tallies. His 10 points are tied for fifth with his teammate Necas.

Against Colorado This Season

  • This is the second of four games between the teams and the first at Delta Center this season.
  • In the first matchup, MacKinnon’s power play goal in the opening minutes of the third period secured the win for the home team. The Mammoth played a strong game against the Avalanche but fell short. Dylan Guenther’s power play goal was Utah’s lone tally.
  • Defenseman Dmitri Simashev made his NHL debut against the Avalanche. He played 14:25, had two shots, one block, and one hit. He played alongside veteran defenseman, and former Colorado blueliner, Ian Cole.
  • Goaltender Karel Vejmelka played his 200th NHL game against the Avalanche on Oct. 9. Vejmelka made 25 saves on 27 shots in the game.

Season Series

Upcoming Schedule

  • Oct. 23: UTA at STL
  • Oct. 25: UTA at MIN
  • Oct. 26: UTA at WPG

