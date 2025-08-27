Dallas Stars to appear on national TV 16 times during 2025-26 season

Dallas will air twice on ESPN, once on ABC, seven times on TNT, and six times on ESPN+/Hulu, with the remaining 66 broadcast on Victory+

By Dallas Stars Communications

FRISCO, Texas – The National Hockey League on Wednesday announced the national broadcast schedule for the 2025-26 season. The Dallas Stars will appear on national TV 16 times on ESPN, ABC, TNT and ESPN+/Hulu.

Below is the national broadcast schedule for Dallas (all times CT):

Tuesday, Oct. 14: Minnesota Wild at Dallas Stars – 8:30 p.m. (ESPN)

Thursday, Oct. 23: Los Angeles at Dallas Stars – 8 p.m. (ESPN+/Hulu)

Tuesday, Oct. 28: Washington Capitals at Dallas Stars – 7:30 p.m. (ESPN)

Thursday, Oct. 30: Dallas Stars at Tampa Bay Lightning – 6 p.m. (TNT)

Tuesday, Nov. 4: Edmonton Oilers at Dallas Stars – 7 p.m. (ESPN+/Hulu)

Tuesday, Dec. 23: Dallas Stars at Detroit Red Wings – 5:30 p.m. (TNT)

Wednesday, Jan. 7: Dallas Stars at Washington Capitals – 6 p.m. (TNT)

Tuesday, Jan. 13: Dallas Stars at Anaheim Ducks – 9 p.m. (TNT)

Tuesday, Jan. 20: Boston Bruins at Dallas Stars – 6:30 p.m. (TNT)

Tuesday, Jan. 27: Dallas Stars at St. Louis Blues – 7 p.m. (ESPN+/Hulu)

Thursday, Jan. 29: Dallas Stars at Vegas Golden Knights – 9 p.m. (ESPN+/Hulu)

Wednesday, Feb. 4: St. Louis Blues at Dallas Stars – 8:30 p.m. (TNT)

Thursday, March 12: Dallas Stars at Edmonton Oilers – 7 p.m. (ESPN+/Hulu)

Wednesday, March 18: Dallas Stars at Colorado Avalanche – 8:30 p.m. (TNT)

Saturday, April 4: Colorado Avalanche at Dallas Stars – 2 p.m. (ABC)

Thursday, April 9: Dallas Stars at Minnesota Wild – 8 p.m. (ESPN+/Hulu)

In addition to the national broadcast schedule, the league also announced the following game time changes (all times CT):

Thursday, Oct. 23 vs. Los Angeles is now an 8 p.m. start

Friday, Nov. 28 vs. Utah is now a 7 p.m. start

Tuesday, Dec. 23 at Detroit is now a 5:30 p.m. start

Monday, Jan. 12 at Los Angeles is now a 9 p.m. start

Thursday, April 9 vs. Minnesota is now an 8 p.m. start

A printable version of the full broadcast schedule can be found here.

