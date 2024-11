Jets at Penguins projected lineups

Jets projected lineup

Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi

Cole Perfetti -- Vladislav Namestnikov -- Nikolaj Ehlers

Nino Niederreiter -- Adam Lowry -- Mason Appleton

Morgan Barron -- Rasmus Kupari -- Alex Iafallo

Josh Morrissey -- Dylan DeMelo

Dylan Samberg -- Neal Pionk

Haydn Fleury -- Colin Miller

Connor Hellebuyck

Eric Comrie

Scratched: Dylan Coghlan

Injured: David Gustafsson (lower body), Logan Stanley (knee)

Penguins projected lineup

Anthony Beauvillier -- Sidney Crosby -- Rickard Rakell

Michael Bunting -- Evgeni Malkin -- Bryan Rust

Jesse Puljujarvi -- Drew O’Connor -- Sam Poulin

Matt Nieto -- Noel Acciari -- Vasily Ponomarev

Matt Grzelcyk -- Kris Letang

Marcus Pettersson -- Erik Karlsson

Owen Pickering -- Ryan Shea

Tristan Jarry

Alex Nedeljkovic

Scratched: Ryan Graves, Valtteri Puustinen, Jack St. Ivany

Injured: Kevin Hayes (upper body), Cody Glass (concussion), Blake Lizotte (concussion)

Status report

The Jets are expected to use the same lineup from a 6-3 win against the Florida Panthers on Tuesday. ... Letang will be a game-time decision after missing three games with an undisclosed illness. ... Hayes will also be a game-time decision. The forward has been out the past seven games. ... Glass and Lizotte, each a forward, wore noncontact jerseys in an optional morning skate Friday.