Capitals at Islanders projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

CAPITALS (0-1-0) at ISLANDERS (0-1-0)

7 p.m. ET; MNMT, MSGSN

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Connor McMichael

Aliaksei Protas -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson

Anthony Beauvillier -- Hendrix Lapierre -- Ryan Leonard

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Justin Sourdif

Martin Fehervary -- John Carlson

Jakob Chychrun -- Trevor van Riemsdyk

Rasmus Sandin -- Matt Roy

Logan Thompson

Charlie Lindgren

Scratched: Sonny Milano, Vincent Iorio, Declan Chisholm

Injured: Dylan McIlrath (lower body)

Islanders projected lineup

Anthony Duclair -- Bo Horvat -- Emil Heineman

Anders Lee -- Mathew Barzal -- Kyle Palmieri

Maxim Shabanov -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom

Marc Gatcomb -- Casey Cizikas -- Maxim Tsyplakov

Alexander Romanov -- Tony DeAngelo

Adam Pelech -- Ryan Pulock

Matthew Schaefer -- Scott Mayfield

Ilya Sorokin

David Rittich

Scratched: Kyle MacLean, Adam Boqvist

Injured: Calum Ritchie (lower body), Pierre Engvall (hip surgery), Semyon Varlamov (knee surgery)

Suspended: Jonathan Drouin

Status report

Drouin, a forward, will serve a one-game suspension for cross-checking Pittsburgh Penguins forward Connor Dewar during a season-opening 4-3 loss Thursday. ... Gatcomb will make his season debut.

