Capitals at Islanders projected lineups

CAPITALS (0-1-0) at ISLANDERS (0-1-0)
7 p.m. ET; MNMT, MSGSN
Capitals projected lineup
Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Connor McMichael
Aliaksei Protas -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson
Anthony Beauvillier -- Hendrix Lapierre -- Ryan Leonard
Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Justin Sourdif
Martin Fehervary -- John Carlson
Jakob Chychrun -- Trevor van Riemsdyk
Rasmus Sandin -- Matt Roy
Logan Thompson
Charlie Lindgren
Scratched: Sonny Milano, Vincent Iorio, Declan Chisholm
Injured: Dylan McIlrath (lower body)
Islanders projected lineup
Anthony Duclair -- Bo Horvat -- Emil Heineman
Anders Lee -- Mathew Barzal -- Kyle Palmieri
Maxim Shabanov -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom
Marc Gatcomb -- Casey Cizikas -- Maxim Tsyplakov
Alexander Romanov -- Tony DeAngelo
Adam Pelech -- Ryan Pulock
Matthew Schaefer -- Scott Mayfield
Ilya Sorokin
David Rittich
Scratched: Kyle MacLean, Adam Boqvist
Injured: Calum Ritchie (lower body), Pierre Engvall (hip surgery), Semyon Varlamov (knee surgery)
Suspended: Jonathan Drouin
Status report
Drouin, a forward, will serve a one-game suspension for cross-checking Pittsburgh Penguins forward Connor Dewar during a season-opening 4-3 loss Thursday. ... Gatcomb will make his season debut.