GOLDEN KNIGHTS (15-6-5) at SHARKS (11-14-2)
4 p.m. ET; SCRIPPS, NBCSCA, SNW, SNO, SNE
Golden Knights projected lineup
Brett Howden -- Jack Eichel -- Mark Stone
Trevor Connelly -- William Karlsson -- Mitch Marner
Ivan Barbashev -- Tomas Hertl -- Victor Olofsson
Braeden Bowman -- Nic Dowd -- Marc Gatcomb
Brayden McNabb -- Shea Theodore
Jeremy Lauzon -- Rasmus Andersson
Parker Wotherspoon -- Dylan Coghlan
Carter Hart
Adin Hill
Scratched: Lukas Cromier, Raphael Lavoie
Injured: Noah Hanifin (undisclosed)
Sharks projected lineup
Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Will Smith
Michael Misa -- Alexander Wennberg -- Tyler Toffoli
Mason Marchment -- Ty Dellandrea -- Collin Graf
Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Adam Gaudette
Darnell Nurse -- Eric Pohlkamp
Nolan Allan -- Sam Dickinson
Dmitry Orlov -- Michael Kesselring
Yaroslav Askarov
Alex Nedeljkovic
Scratched: Luca Cagnoni, Cam Lund
Injured: Igor Chernyshov (upper body), Kiefer Sherwood (upper body), Jacob Trouba (lower body)
Status report
The Golden Knights practiced on Thursday with the same lineup they used during their 5-3 win against the Edmonton Oilers on Nov. 24. ... The Sharks held an optional practice on Thursday following a 7-0 loss to the Anaheim Ducks. ... Lund, a forward, and Cagnoni, a defenseman, were recalled from San Jose of the American Hockey League. Forward Brett Leason and defenseman Libor Hajek were reassigned. ... Sharks coach Ryan Warsofsky did not confirm on Thursday if either Lund or Cagnoni will play.