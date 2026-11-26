GOLDEN KNIGHTS (15-6-5) at SHARKS (11-14-2)

4 p.m. ET; SCRIPPS, NBCSCA, SNW, SNO, SNE

Golden Knights projected lineup

Brett Howden -- Jack Eichel -- Mark Stone

Trevor Connelly -- William Karlsson -- Mitch Marner

Ivan Barbashev -- Tomas Hertl -- Victor Olofsson

Braeden Bowman -- Nic Dowd -- Marc Gatcomb

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Jeremy Lauzon -- Rasmus Andersson

Parker Wotherspoon -- Dylan Coghlan

Carter Hart

Adin Hill

Scratched: Lukas Cromier, Raphael Lavoie

Injured: Noah Hanifin (undisclosed)

Sharks projected lineup

Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Will Smith

Michael Misa -- Alexander Wennberg -- Tyler Toffoli

Mason Marchment -- Ty Dellandrea -- Collin Graf

Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Adam Gaudette

Darnell Nurse -- Eric Pohlkamp

Nolan Allan -- Sam Dickinson

Dmitry Orlov -- Michael Kesselring

Yaroslav Askarov

Alex Nedeljkovic

Scratched: Luca Cagnoni, Cam Lund

Injured: Igor Chernyshov (upper body), Kiefer Sherwood (upper body), Jacob Trouba (lower body)

Status report

The Golden Knights practiced on Thursday with the same lineup they used during their 5-3 win against the Edmonton Oilers on Nov. 24. ... The Sharks held an optional practice on Thursday following a 7-0 loss to the Anaheim Ducks. ... Lund, a forward, and Cagnoni, a defenseman, were recalled from San Jose of the American Hockey League. Forward Brett Leason and defenseman Libor Hajek were reassigned. ... Sharks coach Ryan Warsofsky did not confirm on Thursday if either Lund or Cagnoni will play.