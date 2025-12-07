Golden Knights at Rangers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

GOLDEN KNIGHTS (13-6-8) at RANGERS (15-12-3)

7 p.m. ET; SCRIPPS, NHLN, MSG

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafreniere

Conor Sheary -- Vincent Trocheck -- J.T. Miller

Will Cuylle -- Noah Laba -- Brett Berard

Jonny Brodzinski -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh

Vladislav Gavrikov -- Braden Schneider

Carson Soucy -- Will Borgen

Matthew Robertson -- Scott Morrow

Jonathan Quick

Igor Shesterkin

Scratched: Urho Vaakanainen, Jaroslav Chmelar

Injured: Adam Fox (upper body), Matt Rempe (upper body), Adam Edstrom (lower body)

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel – Branden Bowman

Mitch Marner -- Brett Howden -- Mark Stone

Brandon Saad-- Tomas Hertl – Pavel Dorofeyev

Cole Reinhardt -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Noah Hanifin -- Zach Whitecloud

Ben Hutton -- Kaedan Korczak

Carter Hart

Akira Schmid

Scratched: Alexander Holtz, Jaycob Megna, Reilly Smith

Injured: Adin Hill (lower body), Jeremy Lauzon (undisclosed), William Karlsson (lower body)

Status report

Sissons, a forward, and Hutton, a defenseman, did not skate Saturday with the Golden Knights due to illness and will be game-time decisions. Smith would enter for Sissons, and Megna would replace Hutton. … Hart, who did not dress for a 3-0 victory against the New Jersey Devils on Friday, may start pending an evaluation before the game. … The Rangers held an optional morning skate after their 3-2 overtime loss to the Colorado Avalanche on Saturday. Quick, who returned from a lower-body injury as the backup, may make his first start since a 3-2 loss to the Utah Mammoth on Nov. 22. … Chmelar, a defenseman, was recalled from Hartford of the American Hockey League, and New York assigned forward Brennan Othmann to Hartford.

