Golden Knights at Bruins projected lineups

GOLDEN KNIGHTS (32-17-6) AT BRUINS (27-23-6)

3:30 p.m. ET; ABC, ESPN+, SN, TVAS

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Victor Olofsson

Pavel Dorofeyev -- Tomas Hertl -- Alexander Holtz

Brandon Saad -- Brett Howden -- Mark Stone

Jonas Rondbjerg -- Nicolas Roy -- Keegan Kolesar

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Nicolas Hague -- Alex Pietrangelo

Noah Hanifin -- Zach Whitecloud

Adin Hill

Ilya Samsonov

Scratched: Ben Hutton, Kaedan Korczak

Injured: William Karlsson (lower body), Cole Schwindt (lower body), Tanner Pearson (undisclosed), Raphael Lavoie (illness)

Bruins projected lineup

Morgan Geekie – Pavel Zacha – David Pastrnak

Brad Marchand – Elias Lindholm – Charlie Coyle

Trent Frederic – Matthew Poitras – Justin Brazeau

Cole Koepke – John Beecher – Mark Kastelic

Mason Lohrei – Charlie McAvoy

Nikita Zadorov – Andrew Peeke

Michael Callahan -- Brandon Carlo

Jeremy Swayman

Joonas Korpisalo

Scratched: Jordan Oesterle, Parker Wotherspoon, Oliver Wahlstrom

Injured: Hampus Lindholm (knee)

Status report

Hampus Lindholm is expected to remain out until after the 4 Nations Face-Off.