Canucks at Devils projected lineups

CANUCKS (11-17-3) at DEVILS (18-13-1)
12:30 p.m. ET; MSGSN, NHLN, SN
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk -- Marco Rossi -- Brock Boeser
Nils Hoglander -- David Kampf -- Conor Garland
Evander Kane -- Drew O'Connor -- Kiefer Sherwood
Liam Ohgren -- Max Sasson -- Linus Karlsson
Marcus Pettersson -- Filip Hronek
Zeev Buium -- Tyler Myers
Elias Pettersson -- Tom Willander
Thatcher Demko
Kevin Lankinen
Scratched: Lukas Reichel, P.O Joseph
Injured: Elias Pettersson (upper body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Derek Forbort (undisclosed)
Devils projected lineup
Jesper Bratt -- Nico Hischier -- Dawson Mercer
Ondrej Palat -- Cody Glass -- Connor Brown
Paul Cotter -- Juho Lammikko -- Stefan Noesen
Xavier Parent -- Luke Glendening -- Angus Crookshank
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Brenden Dillon -- Luke Hughes
Dennis Chowlowski -- Colton White
Jacob Markstrom
Jake Allen
Scratched: Calen Addison, Timo Meier
Injured: Jack Hughes (finger), Zack MacEwen (lower body), Brett Pesce (hand), Jonathan Kovacevic (knee), Evgenii Dadonov (wrist), Arseny Gritsyuk (upper body), Simon Nemec (lower body)
Status report
The Canucks acquired forwards Rossi and Ohgren, defenseman Buium and a first-round pick in the 2026 NHL Draft in a trade with the Minnesota Wild for defenseman Quinn Hughes on Friday; Rossi is questionable to play because of a lower-body injury; Buium and Ohgren are expected to be in the lineup. ... Meier (personal leave/family health matter) was placed on the non-roster list; the forward will miss his third straight game. ... Addison, a defenseman, was recalled from Utica of the American Hockey League on Saturday.