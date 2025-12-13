Canucks at Devils projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (11-17-3) at DEVILS (18-13-1)

12:30 p.m. ET; MSGSN, NHLN, SN

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Marco Rossi -- Brock Boeser

Nils Hoglander -- David Kampf -- Conor Garland

Evander Kane -- Drew O'Connor -- Kiefer Sherwood

Liam Ohgren -- Max Sasson -- Linus Karlsson

Marcus Pettersson -- Filip Hronek

Zeev Buium -- Tyler Myers

Elias Pettersson -- Tom Willander

Thatcher Demko

Kevin Lankinen

Scratched: Lukas Reichel, P.O Joseph

Injured: Elias Pettersson (upper body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Derek Forbort (undisclosed)

Devils projected lineup

Jesper Bratt -- Nico Hischier -- Dawson Mercer

Ondrej Palat -- Cody Glass -- Connor Brown

Paul Cotter -- Juho Lammikko -- Stefan Noesen

Xavier Parent -- Luke Glendening -- Angus Crookshank

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Brenden Dillon -- Luke Hughes

Dennis Chowlowski -- Colton White

Jacob Markstrom

Jake Allen

Scratched: Calen Addison, Timo Meier

Injured: Jack Hughes (finger), Zack MacEwen (lower body), Brett Pesce (hand), Jonathan Kovacevic (knee), Evgenii Dadonov (wrist), Arseny Gritsyuk (upper body), Simon Nemec (lower body)

Status report

The Canucks acquired forwards Rossi and Ohgren, defenseman Buium and a first-round pick in the 2026 NHL Draft in a trade with the Minnesota Wild for defenseman Quinn Hughes on Friday; Rossi is questionable to play because of a lower-body injury; Buium and Ohgren are expected to be in the lineup. ... Meier (personal leave/family health matter) was placed on the non-roster list; the forward will miss his third straight game. ... Addison, a defenseman, was recalled from Utica of the American Hockey League on Saturday.

Latest News

Canucks look to future with Rossi, Buium, Ohgren after trade of Hughes to Wild

Eriksson Ek scores late, Wild recover against Senators

Sharks rally from down 4 in 3rd, top Penguins in OT

Allen, Devils top Ducks to end home skid at 5

Drake shows off his hockey skills on outdoor rink 

NHL Status Report: Bedard out for Blackhawks against Red Wings

Projected lineups, starting goalies for today

Hughes traded to Wild by Canucks in blockbuster deal 

Hedman to have elbow procedure for Lightning, out until February

Jarry ready for 'fun challenge' following trade to Oilers

Rousseau dies at 85, 4-time Stanley Cup winner with Canadiens

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Schmaltz has 3 points, Mammoth defeat Kraken to end 3-game skid

Canucks move quickly to make most out of Hughes trade in deal with Wild

NHL EDGE stats: Hughes trade boosts Wild’s Stanley Cup chances

NHL Status Report: Bedard out for Blackhawks against Red Wings

Mailloux scores 1st goal with Blues in win against Blackhawks