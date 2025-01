Lightning at Blackhawks projected lineups

LIGHTNING (25-18-3) at BLACKHAWKS (15-28-4)

8 p.m. ET; FDSNSUN, CHSN, SN, TVAS

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Michael Eyssimont

Zemgus Girgensons -- Nick Paul -- Conor Geekie

Mitchell Chaffee -- Luke Glendeniing -- Cam Atkinson

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Ryan McDonagh -- Maxwell Crozier

Emil Lilleberg -- Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: None

Injured: J.J. Moser (upper body), Erik Cernak (lower body)

Blackhawks projected lineup

Tyler Bertuzzi -- Connor Bedard -- Frank Nazar

Teuvo Teravainen -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Colton Dach -- Lukas Reichel -- Nick Foligno

Taylor Hall -- Ryan Donato -- Philipp Kurashev

Alec Martinez -- Seth Jones

Alec Vlasic -- Louis Crevier

Nolan Allan -- Ethan Del Mastro

Arvid Soderblom

Petr Mrazek

Scratched: TJ Brodie

Injured: Laurent Brossoit (knee), Connor Murphy (groin), Craig Smith (back), Patrick Maroon (back)

Status report

The Lightning did not hold a morning skate Friday … The Blackhawks recalled Del Mastro from Rockford of the American Hockey League on Thursday and placed Smith, a forward, on injured reserve. ... Chicago assigned defenseman Wyatt Kaiser to Rockford on Thursday.