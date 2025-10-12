Lightning at Bruins projected lineups

LIGHTNING (0-2-0) AT BRUINS (3-0-0)
1 p.m. ET; The Spot, NHLN, NESN, TVAS
Lightning projected lineup
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves
Conor Geekie -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand
Pontus Holmberg -- Jack Finley -- Mitchell Chaffee
Victor Hedman -- Darren Raddysh
Ryan McDonagh -- Erik Cernak
J. J. Moser -- Max Crozier
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Curtis Douglas, Emil Lilleberg
Injured: Zemgus Girgensons (upper body)
Bruins projected lineup
Morgan Geekie -- Elias Lindholm -- David Pastrnak
Pavel Zacha -- Casey Mittelstadt -- Viktor Arvidsson
Tanner Jeannot -- Fraser Minten -- Michael Eyssimont
Marat Khusnutdinov -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic
Mason Lohrei -- Charlie McAvoy
Jordan Harris -- Andrew Peeke
Nikita Zadorov -- Henri Jokiharju
Jeremy Swayman
Joonas Korpisalo
Scratched: John Beecher, Jeffrey Truchon-Viel
Injured: Hampus Lindholm (lower body)
Status report
Moser is eligible to play after completing his two-game suspension for boarding Florida Panthers forward Jesper Boqvist during a preseason game on Oct. 4 . . . Hampus Lindholm skated prior to practice Sunday; the defenseman was injured during a 4-3 overtime win against the Chicago Blackhawks on Thursday and missed the Bruins’ 3-1 victory against the Buffalo Sabres on Saturday. He remains day to day.