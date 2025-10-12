Lightning at Bruins projected lineups

LIGHTNING (0-2-0) AT BRUINS (3-0-0)

1 p.m. ET; The Spot, NHLN, NESN, TVAS

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves

Conor Geekie -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand

Pontus Holmberg -- Jack Finley -- Mitchell Chaffee

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

J. J. Moser -- Max Crozier

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Curtis Douglas, Emil Lilleberg

Injured: Zemgus Girgensons (upper body)

Bruins projected lineup

Morgan Geekie -- Elias Lindholm -- David Pastrnak

Pavel Zacha -- Casey Mittelstadt -- Viktor Arvidsson

Tanner Jeannot -- Fraser Minten -- Michael Eyssimont

Marat Khusnutdinov -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic

Mason Lohrei -- Charlie McAvoy

Jordan Harris -- Andrew Peeke

Nikita Zadorov -- Henri Jokiharju

Jeremy Swayman

Joonas Korpisalo

Scratched: John Beecher, Jeffrey Truchon-Viel

Injured: Hampus Lindholm (lower body)

Status report

Moser is eligible to play after completing his two-game suspension for boarding Florida Panthers forward Jesper Boqvist during a preseason game on Oct. 4 . . . Hampus Lindholm skated prior to practice Sunday; the defenseman was injured during a 4-3 overtime win against the Chicago Blackhawks on Thursday and missed the Bruins’ 3-1 victory against the Buffalo Sabres on Saturday. He remains day to day.