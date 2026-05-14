Conference Final schedule scenarios announced

2026 SCP logo on white 2568x1444
By NHL Public Relations
@NHLPR

NEW YORK -- The National Hockey league today announced the 2026 Stanley Cup Playoffs Conference Finals schedule scenarios. The Eastern Conference Final will feature the Metropolitan Division regular-season champion Carolina Hurricanes against either the Buffalo Sabres or Montreal Canadiens and will begin either Tuesday, May 19 or Thursday, May 21, in Raleigh. The Western Conference Final will feature the President’s Trophy-winning Colorado Avalanche against either the Vegas Golden Knights or Anaheim Ducks and will begin Wednesday, May 20, in Denver. The confirmed Conference Finals schedule will be announced when matchups are determined. All times listed are ET and subject to change.

EASTERN CONFERENCE FINAL (BUF/MTL is decided in 6 Games)

Buffalo [A1] or Montreal [A3] vs. Carolina [M1]
Tuesday, May 19: TBD, BUF/MON at Carolina (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
Thursday, May 21: TBD, BUF/MON at Carolina (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
Saturday, May 23: TBD, Carolina at BUF/MON (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
Monday, May 25: TBD, Carolina at BUF/MON (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
* Wednesday, May 27: TBD, BUF/MON at Carolina (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
* Friday, May 29: TBD, Carolina at BUF/MON (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
* Sunday, May 31: TBD, BUF/MON at Carolina (TNT, truTV, HBO MAX, SN, TVAS)

EASTERN CONFERENCE FINAL (BUF/MTL is decided in 7 Games)

Buffalo [A1] or Montreal [A3] vs. Carolina [M1]
Thursday, May 21: TBD, BUF/MON at Carolina (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
Saturday, May 23: TBD, BUF/MON at Carolina (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
Monday, May 25: TBD, Carolina at BUF/MON (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
Wednesday, May 27: TBD, Carolina at BUF/MON (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
* Friday, May 29: TBD, BUF/MON at Carolina (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)
* Sunday, May 31: TBD, Carolina at BUF/MON (TNT, truTV, HBO MAX, SN, TVAS)
* Tuesday, June 2: TBD, BUF/MON at Carolina (TNT, truTV, HBO MAX, SN, CBC, TVAS)

WESTERN CONFERENCE FINAL

Vegas [P1] or Anaheim [P3] vs. Colorado [C1]                    
Wednesday, May 20: 8 p.m., VGK/ANA at Colorado (ESPN, SN, CBC, TVAS)
Friday, May 22: 8 p.m., VGK/ANA at Colorado (ESPN, SN, CBC, TVAS)
Sunday, May 24: 8 p.m., Colorado at VGK/ANA (ESPN, SN, CBC, TVAS)
Tuesday, May 26: TBD, Colorado at VGK/ANA (ESPN, SN, CBC, TVAS)
* Thursday, May 28: 8 p.m., VGK/ANA at Colorado (ESPN, SN, CBC, TVAS)
* Saturday, May 30: 8 p.m., Colorado at VGK/ANA (ABC, SN, CBC, TVAS)
* Monday, June 1: 8 p.m., VGK/ANA at Colorado (ESPN, SN, CBC, TVAS)

* if necessary
TBD – To Be Determined

Starting times and broadcast information for games listed TBD will be announced when available.

Latest News

Franchise icons Sedins to run Canucks; Johnson named general manager

Tulsky talks Hurricanes' playoff run, offseason additions in Q&A with NHL.com

Flyers' rookies 'can't buy that experience' of playoffs heading to offseason 

2026 Stanley Cup Playoffs 2nd round schedule

Next Oilers coach under pressure to win immediately with McDavid future in doubt

3 Things to Watch: Golden Knights at Ducks, Game 6 of Western 2nd Round

Golden Knights will look to win Game 6, advance to West Final without suspended McNabb 

Projected lineups, starting goalies for today

3 Things to Watch: Canadiens at Sabres, Game 5 of Eastern 2nd Round

NHL EDGE stats: MacKinnon's case for Conn Smythe Trophy in 2026

Knoblauch fired as Oilers coach, no replacement named

King Clancy nominee essay: Dostal of Ducks donates to charity for each save made

Avalanche defensemen step up with Makar ailing in Game 5 win

Fantasy picks, props, futures for 2026 Stanley Cup Playoffs

Wild lose West 2nd Round to Avalanche; penalty kill, injuries among factors

Stanley Cup Playoffs Playback: Avalanche rally in Game 5, reach West Final

Avalanche maintain ‘belief’ for thrilling, series-clinching comeback in Game 5

MacKinnon hits small spot in big moment in Avalanche comeback