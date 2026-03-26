Penguins at Senators projected lineups

PENGUINS (35-20-16) at SENATORS (38-24-9)
7 p.m. ET; RDS2, TSN5, SN-PIT
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Egor Chinakhov -- Tommy Novak -- Anthony Mantha
Ville Koivunen -- Ben Kindel -- Justin Brazeau
Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Kris Letang
Ryan Shea -- Connor Clifton
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves
Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Jack St. Ivany (upper body)
Senators projected lineup
Drake Batherson -- Tim Stutzle -- Claude Giroux
Brady Tkachuk -- Dylan Cozens -- Ridly Greig
Nick Cousins -- Shane Pinto -- Michael Amadio
Warren Foegele -- Lars Eller -- Fabian Zetterlund
Tyler Kleven -- Artem Zub
Jordan Spence -- Nikolas Matinpalo
Jorian Donovan -- Carter Yakemchuk
Linus Ullmark
James Reimer
Scratched: Stephen Halliday, Kurtis MacDermid
Injured: Jake Sanderson (upper body), Nick Jensen (lower body), Dennis Gilbert (upper body), Thomas Chabot (upper body), Lassi Thomson (undisclosed)
Status report
Mantha, a forward, will play after missing practice Wednesday because of a lower-body injury. ... The Senators will dress the same 18 skaters they used in a 3-2 win at the Detroit Red Wings on Tuesday. … Chabot, a defenseman, is out 4-8 weeks after surgery for a fractured arm. … Sanderson, a defenseman who has missed nine games, skated Thursday and is expected to join Ottawa on its upcoming two-game road trip to Florida, which begins at the Tampa Bay Lightning on Saturday. ... Thomson also skated; the defenseman will miss his second straight game. ... Gilbert, a defenseman, is out 2-3 weeks.