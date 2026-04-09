Penguins at Devils projected lineups

PENGUINS (40-22-16) at DEVILS (40-35-3)

7 p.m. ET; SN-PIT, MSGSN

Penguins projected lineup    

Egor Chinakhov -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Tommy Novak -- Ben Kindel -- Evgeni Malkin

Anthony Mantha -- Rickard Rakell -- Justin Brazeau

Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Samuel Girard -- Kris Letang

Ryan Shea -- Connor Clifton

Stuart Skinner

Arturs Silovs

Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves, Avery Hayes 

Injured: Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Jack St. Ivany (upper body) 

Devils projected lineup

Timo Meier -- Nico Hischier -- Dawson Mercer

Jesper Bratt -- Jack Hughes -- Connor Brown

Lenni Hameenaho -- Cody Glass -- Nick Bjugstad

Paul Cotter -- Marc McLaughlin -- Brian Halonen

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Dennis Cholowski -- Johnathan Kovacevic

Brenden Dillon -- Simon Nemec

Jake Allen

Jacob Markstrom

Scratched: Evgenii Dadonov, Maxim Tsyplakov

Injured: Luke Hughes (upper body), Arseny Gritsyuk (upper body), Stefan Noesen (knee), Zack MacEwen (ACL), Brett Pesce (lower body)

Status report

Luke Hughes, a defenseman, will miss the rest of the regular season for to have a procedure and begin offseason rehab. ... Skinner will make his first start since sustaining an eye injury while on the bench Penguins during a 9-4 win at the Florida Panthers on April 4. Goalie Sergei Mursharov, who was on the ice for Penguins optional skate, was sent to Wilkes-Barre/Scranton of the American Hockey League. … Penguins coach Dan Muse was non-committal when asked if Lizotte, a center who has not played since March 14, could play Thursday.

