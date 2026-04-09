Penguins at Devils projected lineups

PENGUINS (40-22-16) at DEVILS (40-35-3)
7 p.m. ET; SN-PIT, MSGSN
Penguins projected lineup
Egor Chinakhov -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Tommy Novak -- Ben Kindel -- Evgeni Malkin
Anthony Mantha -- Rickard Rakell -- Justin Brazeau
Elmer Soderblom -- Connor Dewar -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Samuel Girard -- Kris Letang
Ryan Shea -- Connor Clifton
Stuart Skinner
Arturs Silovs
Scratched: Ilya Solovyov, Ryan Graves, Avery Hayes
Injured: Kevin Hayes (upper body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (upper body), Jack St. Ivany (upper body)
Devils projected lineup
Timo Meier -- Nico Hischier -- Dawson Mercer
Jesper Bratt -- Jack Hughes -- Connor Brown
Lenni Hameenaho -- Cody Glass -- Nick Bjugstad
Paul Cotter -- Marc McLaughlin -- Brian Halonen
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Dennis Cholowski -- Johnathan Kovacevic
Brenden Dillon -- Simon Nemec
Jake Allen
Jacob Markstrom
Scratched: Evgenii Dadonov, Maxim Tsyplakov
Injured: Luke Hughes (upper body), Arseny Gritsyuk (upper body), Stefan Noesen (knee), Zack MacEwen (ACL), Brett Pesce (lower body)
Status report
Luke Hughes, a defenseman, will miss the rest of the regular season for to have a procedure and begin offseason rehab. ... Skinner will make his first start since sustaining an eye injury while on the bench Penguins during a 9-4 win at the Florida Panthers on April 4. Goalie Sergei Mursharov, who was on the ice for Penguins optional skate, was sent to Wilkes-Barre/Scranton of the American Hockey League. … Penguins coach Dan Muse was non-committal when asked if Lizotte, a center who has not played since March 14, could play Thursday.