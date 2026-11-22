PENGUINS (7-13-2) at STARS (14-6-2)
7 p.m. ET; Prime Video, SN-PIT, TVAS
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Tommy Novak
Andrei Kuzmenko -- Ben Kindel -- Egor Chinakhov
Rutger McGroarty -- Hendrix Lapierre -- Ville Koivunen
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Avery Hayes
Erik Karlsson -- Kaedan Korczak
Samuel Girard -- Trevor van Riemsdyk
Spencer Stastney -- Kris Letang
Arturs Silovs
Sergei Murashov
Scratched: Justin Brazeau, Declan Carlile
Injured: Ryan Graves (knee), Evgeni Malkin (upper body), Nick Robertson (lower body), Bryan Rust (lower body), Elmer Soderblom (upper body)
Stars projected lineup
Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen
Jason Robertson -- Roope Hintz -- Arttu Hyry
Sam Steel -- Justin Hryckowian -- Tyler Seguin
Joel Kiviranta -- Radek Faksa -- David Perron
Esa Lindell -- Miro Heiskanen
Thomas Harley -- Nils Lundkvist
Trey Taylor -- Kyle Burroughs
Jake Oettinger
Casey DeSmith
Scratched: Colin Blackwell, Rémi Poirier
Injured: Oskar Back (finger), Lian Bichsel (lower body), Kyle Capobianco (lower body), Matt Duchene (lower body), Tyler Myers (upper body)
Status report
Pittsburgh did not hold a morning skate following a 4-3 loss at the Nashville Predators on Saturday. … Back, a forward, and Myers, a defenseman, will not play, but Dallas coach Glen Gulutzan said he’s hoping each can return against the Predators on Wednesday.