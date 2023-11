Rangers at Devils

RANGERS (11-2-1) at DEVILS (8-6-1)

7 p.m. ET; MSGSN, MSG 2

Rangers projected lineup

Chris Kreider -- Mika Zibanejad -- Blake Wheeler

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Will Cuylle -- Nick Bonino -- Kaapo Kakko

Jimmy Vesey -- Barclay Goodrow -- Tyler Pitlick

K'Andre Miller -- Jacob Trouba

Ryan Lindgren -- Erik Gustafsson

Zac Jones -- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: None

Injured: Adam Fox (lower body), Filip Chytil (upper body)

Devils projected lineup

Tyler Toffoli -- Michael McLeod -- Jesper Bratt

Erik Haula -- Jack Hughes -- Curtis Lazar

Ondrej Palat -- Dawson Mercer -- Alexander Holtz

Max Willman -- Chris Tierney -- Nathan Bastian

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Kevin Bahl -- John Marino

Jack Hughes -- Brendan Smith

Vitek Vanecek

Akira Schmid

Scratched: Tomas Nosek, Colin Miller

Injured: Nico Hischier (upper body), Timo Meier (lower body)

Status report

Neither team held a morning skate. ... Shesterkin could start after missing four games due to mild soreness. ... Jack Hughes participated in practice Friday and is a game-time decision after missing five games with an upper-body injury. ... Nosek, a forward, took a maintenance day from practice on Friday. ... There is no timetable on the return of forwards Hischier or Meier, per Devils coach Lindy Ruff.