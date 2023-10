Predators at Lightning

PREDATORS (0-0-0) at LIGHTNING (0-0-0)

**5:30 p.m. ET; ESPN+, ESPN, SN, TVAS

**

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Juuso Parssinen

Gustav Nyquist -- Cody Glass -- Kiefer Sherwood

Philip Tomasino -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Yakov Trenin -- Colton Sissons -- Cole Smith

Roman Josi -- Luke Schenn

Ryan McDonagh -- Alexandre Carrier

Jeremy Lauzon -- Tyson Barrie

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Scratched: Samuel Fagemo, Michael McCarron, Dante Fabbro

Injured: None

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Steven Stamkos -- Anthony Cirelli -- Conor Sheary

Michael Eyssimont -- Nicholas Paul -- Alex Barre-Boulet

Tanner Jeannot -- Luke Glendening -- Tyler Motte

Victor Hedman -- Nick Perbix

Mikhail Sergachev -- Darren Raddysh

Calvin de Haan -- Erik Cernak

Jonas Johansson

Matt Tomkins

Scratched: Haydn Fleury, Waltteri Merela, Austin Watson

Injured: Andrei Vasilevskiy (back)

Status Report

Watson signed a one-year contract Monday. … Lightning players Gabriel Fortier, a forward, and Zach Bogosian, a defenseman, cleared waivers. Each is expected to be assigned to Syracuse of the American Hockey League.