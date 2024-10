Canadiens at Capitals projected lineups

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Emil Heineman

Juraj Slafkovsky -- Alex Newhook -- Kirby Dach

Josh Anderson -- Jake Evans -- Brendan Gallagher

Joel Armia -- Christian Dvorak -- Oliver Kapanen

Mike Matheson -- Kaiden Guhle

Lane Hutson -- David Savard

Justin Barron -- Jayden Struble

Cayden Primeau

Sam Montembeault

Scratched: Michael Pezzetta, Arber Xhekaj

Injured: Patrik Laine (knee), Rafael Harvey-Pinard (broken leg)

Capitals projected lineup

Aliaksei Protas -- Dylan Strome -- Alex Ovechkin

Connor McMichael -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson

Jakub Vrana -- Michael Sgarbossa -- Andrew Mangiapane

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Taylor Raddysh

Martin Fehervary -- John Carlson

Rasmus Sandin -- Dylan McIlrath

Alexander Alexeyev -- Trevor van Riemsdyk

Charlie Lindgren

Logan Thompson

Scratched: Sonny Milano, Hendrix Lapierre

Injured: Matt Roy (lower body), Jakob Chychrun (upper body)

Status report

Guhle returns after missing five games and Barron returns after missing three games, each because of an upper-body injury. … The Canadiens reassigned defenseman Logan Mailloux to Laval of the American Hockey League on Wednesday. … Chychrun, a defenseman who left in the first period of a 5-3 win against the New York Rangers on Tuesday, skated in a non-contact jersey Thursday. … Roy, a defenseman, also skated in a non-contact jersey. … Alexeyev makes his season debut.