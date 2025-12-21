Canadiens at Penguins projected lineups

CANADIENS (19-12-4) at PENGUINS (14-11-9)

7 p.m. ET; SN-PIT, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Zack Bolduc

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Josh Anderson -- Owen Beck -- Alexandre Texier

Joe Veleno -- Samuel Blais -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Noah Dobson

Lane Hutson -- Alexandre Carrier

Arber Xhekaj -- Adam Engstrom

Jakub Dobes

Jacob Fowler

Scratched: Phillip Danault, Jayden Struble

Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body), Jake Evans (lower body)

Penguins projected lineup

Tommy Novak -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Anthony Mantha -- Rickard Rakell -- Justin Brazeau

Ville Koivunen -- Ben Kindel -- Rutger McGroarty

Connor Dewar -- Kevin Hayes -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Brett Kulak -- Kris Letang

Ryan Shea -- Connor Clifton

Arturs Silovs

Stuart Skinner

Scratched: Danton Heinen, Ryan Graves, Jack St. Ivany

Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (undisclosed)

Status report

Evans, a forward, did not travel after sustaining a lower-body injury while colliding with Brazeau in the first period of a 4-0 win against Pittsburgh on Saturday; Blais was recalled from Laval of the American Hockey League. ... Dobes could start for Montreal after Fowler made 31 saves in his first NHL shutout on Saturday. ... Danault, a forward, is expected to join the Canadiens for their game at the Boston Bruins on Tuesday. … Silovs will likely start for the Penguins after Skinner made 17 saves on Saturday.