Canadiens at Penguins projected lineups

CANADIENS (19-12-4) at PENGUINS (14-11-9)
7 p.m. ET; SN-PIT, TSN2, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Zack Bolduc
Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Josh Anderson -- Owen Beck -- Alexandre Texier
Joe Veleno -- Samuel Blais -- Brendan Gallagher
Mike Matheson -- Noah Dobson
Lane Hutson -- Alexandre Carrier
Arber Xhekaj -- Adam Engstrom
Jakub Dobes
Jacob Fowler
Scratched: Phillip Danault, Jayden Struble
Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body), Jake Evans (lower body)
Penguins projected lineup
Tommy Novak -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Anthony Mantha -- Rickard Rakell -- Justin Brazeau
Ville Koivunen -- Ben Kindel -- Rutger McGroarty
Connor Dewar -- Kevin Hayes -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Brett Kulak -- Kris Letang
Ryan Shea -- Connor Clifton
Arturs Silovs
Stuart Skinner
Scratched: Danton Heinen, Ryan Graves, Jack St. Ivany
Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot), Blake Lizotte (undisclosed)
Status report
Evans, a forward, did not travel after sustaining a lower-body injury while colliding with Brazeau in the first period of a 4-0 win against Pittsburgh on Saturday; Blais was recalled from Laval of the American Hockey League. ... Dobes could start for Montreal after Fowler made 31 saves in his first NHL shutout on Saturday. ... Danault, a forward, is expected to join the Canadiens for their game at the Boston Bruins on Tuesday. … Silovs will likely start for the Penguins after Skinner made 17 saves on Saturday.