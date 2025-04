Wild at Flames projected lineups

WILD (43-29-7) at FLAMES (37-27-14)

10 p.m. ET; SNW, FDSNNOX

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Foligno -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Frederick Gaudreau -- Gustav Nyquist

Yakov Trenin -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza

Jonas Brodin -- Brock Faber

Declan Chisholm -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Justin Brazeau

Injured: Jacob Middleton (upper body)

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Adam Klapka

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Joel Farabee -- Morgan Frost -- Yegor Sharangovich

Ryan Lomberg -- Kevin Rooney -- Martin Pospisil

Joel Hanley -- MacKenzie Weegar

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Jake Bean -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Dan Vladar

Scratched: Dryden Hunt, Aydar Suniev, Zayne Parekh, Daniil Miromanov

Injured: Connor Zary (lower body)

Status report

There's "potential" Middleton, who is day to day and has missed two games, could return, according to Wild coach John Hynes. ... Hinostroza will enter the lineup in place of , a forward. ... Andersson did not participate in the Flames morning skate but is expected to play.