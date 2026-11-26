Panthers (14-8-3) at Capitals (11-11-0)
3 p.m. ET; SCRIPPS, MNMT
Panthers projected lineup
Carter Verhaeghe -- Aleksander Barkov -- Sam Reinhart
Brady Tkachuk -- Anton Lundell -- Matthew Tkachuk
Eetu Luostarinen -- Sam Bennett -- Brad Marchand
Garnet Hathaway -- Lars Eller -- Sandis Vilmanis
Gustav Forsling -- Aaron Ekblad
Niko Mikkola -- Seth Jones
Dmitry Kulikov -- Radko Gudas
Jacob Markstrom
Akira Schmid
Scratched: Uvis Balinskis, Bokondji Imama
Injured: Jonah Gadjovich (neck)
Capitals projected lineup
Aliaksei Protas -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson
Ryan Leonard -- Ilya Protas -- Alex Tuch
Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Anthony Beauvillier
Boone Jenner -- Justin Sourdif -- Ivan Miroshnichenko
Jakob Chychrun -- Matt Roy
Martin Fehervary -- Timothy Liljegren
Cole Hutson -- Jack St. Ivany
Logan Thompson
Charlie Lindgren
Scratched: Ethen Frank, Justin Holl
Injured: Rasmus Sandin (knee), Jordan Kyrou (upper body), Vincent Desharnais (appendectomy)
Status report
The Panthers did not practice on Thursday. … Defenseman Desharnais remains day to day and could return after missing 13 games. … Chychrun did not practice Thursday (maintenance).