Panthers (14-8-3) at Capitals (11-11-0)

3 p.m. ET; SCRIPPS, MNMT

Panthers projected lineup

Carter Verhaeghe -- Aleksander Barkov -- Sam Reinhart

Brady Tkachuk -- Anton Lundell -- Matthew Tkachuk

Eetu Luostarinen -- Sam Bennett -- Brad Marchand

Garnet Hathaway -- Lars Eller -- Sandis Vilmanis

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Seth Jones

Dmitry Kulikov -- Radko Gudas

Jacob Markstrom

Akira Schmid

Scratched: Uvis Balinskis, Bokondji Imama

Injured: Jonah Gadjovich (neck)

Capitals projected lineup

Aliaksei Protas -- Pierre-Luc Dubois -- Tom Wilson

Ryan Leonard -- Ilya Protas -- Alex Tuch

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Anthony Beauvillier

Boone Jenner -- Justin Sourdif -- Ivan Miroshnichenko

Jakob Chychrun -- Matt Roy

Martin Fehervary -- Timothy Liljegren

Cole Hutson -- Jack St. Ivany

Logan Thompson

Charlie Lindgren

Scratched: Ethen Frank, Justin Holl

Injured: Rasmus Sandin (knee), Jordan Kyrou (upper body), Vincent Desharnais (appendectomy)

Status report

The Panthers did not practice on Thursday. … Defenseman Desharnais remains day to day and could return after missing 13 games. … Chychrun did not practice Thursday (maintenance).