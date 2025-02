Panthers at Capitals projected lineups

PANTHERS (32-19-3) at CAPITALS (34-11-7)

7 p.m. ET; SCRIPPS, MNMT

Panthers projected lineup

Carter Verhaeghe -- Aleksander Barkov -- Sam Reinhart

Matthew Tkachuk -- Sam Bennett -- Jesper Boqvist

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Evan Rodrigues

Jonah Gadjovich -- Tomas Nosek -- A.J. Greer

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Dmitry Kulikov

Uvis Balinskis -- Nate Schmidt

Sergei Bobrovsky

Spencer Knight

Scratched: None

Injured: Mackie Samoskevich (illness)

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Tom Wilson

Aliaksei Protas -- Pierre-Luc Dubois -- Connor McMichael

Taylor Raddysh -- Lars Eller -- Ethen Frank

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Andrew Mangiapane

Rasmus Sandin -- John Carlson

Martin Fehervary -- Matt Roy

Jakob Chychrun -- Trevor van Riemsdyk

Logan Thompson

Charlie Lindgren

Scratched: Dylan McIlrath, Alexander Alexeyev, Jakub Vrana

Injured: Sonny Milano (upper body)

Status report

Each team held an optional morning skate Tuesday. ... Samoskevich, a forward, skated but will miss his third consecutive game.