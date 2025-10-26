Oilers at Canucks projected lineups

OILERS (4-4-1) at CANUCKS (4-5-0)
10 p.m. ET; SN1, SNP
Oilers projected lineup
Andrew Mangiapane -- Connor McDavid -- Jack Roslovic
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Matthew Savoie
Adam Henrique -- Ryan Nugent-Hopkins -- Isaac Howard
Trent Frederic -- Noah Philp -- David Tomasek
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Darnell Nurse -- Jake Walman
Brett Kulak -- Ty Emberson
Calvin Pickard
Stuart Skinner
Scratched: Curtis Lazar, Troy Stecher
Injured: Zach Hyman (wrist), Mattias Janmark (undisclosed), Kasperi Kapanen (knee), Alec Regula (undisclosed)
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Conor Garland
Evander Kane -- Lukas Reichel -- Brock Boeser
Drew O'Connor -- Aatu Raty -- Kiefer Sherwood
Arshdeep Bains -- Max Sasson -- Linus Karlsson
Quinn Hughes -- Filip Hronek
Marcus Pettersson -- Tyler Myers
Elias Nils Pettersson -- Victor Mancini
Thatcher Demko
Kevin Lankinen
Scratched: Joseph LaBate, Nils Aman, P.O. Joseph
Injured: Filip Chytil (concussion protocol), Jonathan Lekkerimaki (upper body), Teddy Blueger (lower body), Nils Hoglander (lower body), Derek Forbort (undisclosed)
Status report
Neither team held a morning skate. … Pickard is expected to start after Skinner made 20 saves in a 3-2 loss at the Seattle Kraken on Saturday. … Howard started the game in Seattle on the top line but was replaced by Roslovic in the third period. ... The only expected change for the Canucks is Demko starting after Lankinen made 20 saves in a 4-3 loss to the Montreal Canadiens on Saturday.