Oilers at Lightning projected lineups

Oilers projected lineup

Viktor Arvidsson -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Matt Savoie -- Leon Draisaitl -- Vasily Podkolzin

Mattias Janmark -- Ryan Nugent-Hopkins -- Connor Brown

Corey Perry -- Adam Henrique -- Kasperi Kapanen

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Troy Stecher

Brett Kulak -- Ty Emberson

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: John Klingberg, Jeff Skinner

Injured: Evander Kane (hip/knee), Alec Regula (knee)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves

Mitchell Chaffee -- Nick Paul -- Michael Eyssimont

Zemgus Girgensons -- Luke Glendening

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Darren Raddysh

Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Matt Tomkins

Scratched: Cam Atkinson

Injured: Jonas Johansson (lower body)

Status report

McDavid was on the ice for the Oilers optional morning skate Tuesday and is expected to play after missing practice Monday for maintenance. ... Stecher will enter the lineup after being scratched the past five games. ... Johansson, a goalie, returned to practice Monday.