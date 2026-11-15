Oilers at Flyers projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

OILERS (15-3-3) at FLYERS (6-10-6)

7:30 p.m. ET; NBCSP, SNW, SNO, SNE, TVAS

Oilers projected lineup

Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl

Kasperi Kapanen -- Ryan Nugent-Hopkins -- Zach Hyman

Colton Dach -- Jason Dickinson -- Trent Frederic

Alex Formenton -- Owen Michaels -- Mathieu Joseph

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Ryan Shea -- Connor Murphy

Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson

Tristan Jarry

Devon Levi

Scratched: Filip Hallander, Max Jones, Jake Walman

Injured: Frederik Andersen (undisclosed), Isaac Howard (lower body), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matt Savoie (undisclosed)

Flyers projected lineup

Michael Bunting -- Christian Dvorak -- Owen Tippett

Tyson Foerster -- Trevor Zegras -- Travis Konecny

Porter Martone -- Noah Cates -- Matvei Michkov

Denver Barkey -- Sean Couturier -- Noel Acciari

Travis Sanheim -- Jamie Drysdale

Cam York -- Oliver Bonk

Nick Seeler -- Rasmus Ristolainen

Dan Vladar

Joseph Woll

Scratched: David Jiricek, Simon Benoit, Cole Knuble

Injured: Nikita Grebenkin (back)

Status report

Neither team held a morning skate. ... Jarry is expected to start after Levi made 19 saves in the Oilers' 1-0 win at the Toronto Maple Leafs on Saturday. ... Vladar likely will start after Woll made 28 saves in the Flyers' 4-3 victory at the Columbus Blue Jackets on Saturday.

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