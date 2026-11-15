Oilers at Flyers projected lineups

OILERS (15-3-3) at FLYERS (6-10-6)
7:30 p.m. ET; NBCSP, SNW, SNO, SNE, TVAS
Oilers projected lineup
Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl
Kasperi Kapanen -- Ryan Nugent-Hopkins -- Zach Hyman
Colton Dach -- Jason Dickinson -- Trent Frederic
Alex Formenton -- Owen Michaels -- Mathieu Joseph
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Ryan Shea -- Connor Murphy
Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson
Tristan Jarry
Devon Levi
Scratched: Filip Hallander, Max Jones, Jake Walman
Injured: Frederik Andersen (undisclosed), Isaac Howard (lower body), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matt Savoie (undisclosed)