OILERS (16-3-3) at PANTHERS (12-7-3)
7 p.m. ET; SCRIPPS, SN, TVAS
Oilers projected lineup
Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl
Kasperi Kapanen -- Colton Dach -- Zach Hyman
Filip Hallander -- Jason Dickinson -- Trent Frederic
Alex Formenton -- Owen Michaels -- Mathieu Joseph
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Ryan Shea -- Connor Murphy
Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson
Devon Levi
Tristan Jarry
Scratched: Max Jones, Jake Walman
Injured: Ryan Nugent-Hopkins (undisclosed), Frederik Andersen (undisclosed), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matt Savoie (undisclosed)