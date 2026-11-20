OILERS (17-4-3) at HURRICANES (16-3-3)
1 p.m. ET; HHN, CARNHL, NHLN, SNP, SNW, SNO
Oilers projected lineup
Filip Hallander -- Connor McDavid -- Kasperi Kapanen
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Mathieu Joseph
Colton Dach -- Jason Dickinson -- Zach Hyman
Alex Formenton -- Owen Michaels -- Trent Frederic
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Ryan Shea -- Connor Murphy
Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson
Tristan Jarry
Devon Levi
Scratched: Max Jones, Jake Walman
Injured: Ryan Nugent-Hopkins (undisclosed), Frederik Andersen (undisclosed), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matt Savoie (undisclosed)
Hurricanes projected lineup
William Carrier -- Sebastian Aho -- Andrei Svechnikov
Nikolaj Ehlers -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Seth Jarvis
Taylor Hall -- Mark Jankowski -- Eric Robinson
Jacob Slavin -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin
Pyotr Kochetkov
Brandon Bussi
Scratched: Juuso Valimaki, Jesperi Kotkaniemi, Nicolas Deslauriers
Injured: none
Status report
Nugent-Hopkins met with doctors Friday; the center has missed three games. ... Eleven players participated in the Hurricanes' optional practice Friday.