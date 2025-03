Red Wings at Utah projected lineups

Red Wings projected lineup

Michael Rasmussen -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Alex DeBrincat -- Marco Kasper -- Patrick Kane

Jonatan Berggren -- J.T. Compher -- Vladimir Tarasenko

Austin Watson -- Tyler Motte -- Craig Smith

Ben Chiarot -- Moritz Seider

Simon Edvinsson -- Justin Holl

Jeff Petry -- Albert Johansson

Petr Mrazek

Alex Lyon

Scratched: Cam Talbot, William Lagesson, Dominik Shine

Injured: Andrew Copp (pectoral), Carter Mazur (upper body), Elmer Soderblom (undisclosed), Erik Gustafsson (undisclosed)

Utah projected lineup

Clayton Keller -- Logan Cooley -- Nick Schmaltz

Michael Carcone -- Barrett Hayton -- Dylan Guenther

Lawson Crouse -- Jack McBain -- Josh Doan

Alexander Kerfoot -- Kevin Stenlund -- Mattias Maccelli

Mikhail Sergachev -- John Marino

Olli Maatta -- Sean Durzi

Ian Cole -- Michael Kesselring

Karel Vejmelka

Jaxson Stauber

Scratched: Nick Bjugstad, Nick DeSimone

Injured: Liam O’Brien (lower body), Robert Bortuzzo (lower body)

Status report

Petry will return after missing 31 games because of an undisclosed injury. ... Utah is expected use the same lineup from its 6-4 win against the Tampa Bay Lightning on Saturday.