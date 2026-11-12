Red Wings at Panthers projected lineups

Panthers projected lineup

Brady Tkachuk -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk

Carter Verhaeghe -- Sam Reinhart -- Lars Eller

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Sandis Vilmanis

Bokondji Imama -- Cole Schwindt - - Garnet Hathaway

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Seth Jones

Dmitry Kulikov -- Radko Gudas

Akira Schmid

Jacob Markstrom

Scratched: Uvis Balinskis, Cole Reinhardt, Jack Devine

Injured: Aleksander Barkov (knee), Brad Marchand (knee), Jonah Gadjovich (neck)