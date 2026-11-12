Red Wings at Panthers projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

RED WINGS (7-9-3) at PANTHERS (10-7-2)

7:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN+

Red Wings projected lineup

Alex DeBrincat -- Emmitt Finnie -- Viktor Arvidsson

Michael Brandsegg-Nygard -- Andrew Copp -- Lucas Raymond

Carter Mazur -- J.T. Compher -- Marco Kasper

Sheldon Dries -- Mason Appleton -- Keegan Kolesar

Ben Chiarot -- Moritz Seider

William Wallinder -- Justin Faulk

Andreas Englund -- Anton Johansson

John Gibson

Daniil Tarasov

Scratched: Michael Rasmussen

Injured: None

Suspended: Dylan Larkin

Panthers projected lineup

Brady Tkachuk -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk

Carter Verhaeghe -- Sam Reinhart -- Lars Eller

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Sandis Vilmanis

Bokondji Imama -- Cole Schwindt - - Garnet Hathaway

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Seth Jones

Dmitry Kulikov -- Radko Gudas

Akira Schmid

Jacob Markstrom 

Scratched: Uvis Balinskis, Cole Reinhardt, Jack Devine

Injured: Aleksander Barkov (knee), Brad Marchand (knee), Jonah Gadjovich (neck)

Status report

The Red Wings will make one lineup change from a 3-2 loss at the St. Louis Blues on Tuesday with Mazur replacing Rasmussen. "We just want to give (Mazur) a chance to go," coach Todd McLellan said. … Vilmanis returns to the Panthers lineup after missing the past two games. The rookie left a 4-1 loss to the Boston Bruins after being boarded in the first period. … Marchand and Barkov, both forwards, joined Florida's morning skate for the second straight game. Paul Maurice said Tuesday the two could return in the next two weeks.

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