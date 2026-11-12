Red Wings at Panthers projected lineups

RED WINGS (7-9-3) at PANTHERS (10-7-2)
7:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN+
Red Wings projected lineup
Alex DeBrincat -- Emmitt Finnie -- Viktor Arvidsson
Michael Brandsegg-Nygard -- Andrew Copp -- Lucas Raymond
Carter Mazur -- J.T. Compher -- Marco Kasper
Sheldon Dries -- Mason Appleton -- Keegan Kolesar
Ben Chiarot -- Moritz Seider
William Wallinder -- Justin Faulk
Andreas Englund -- Anton Johansson
John Gibson
Daniil Tarasov
Scratched: Michael Rasmussen
Injured: None
Suspended: Dylan Larkin