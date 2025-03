Stars at Flames projected lineups

STARS (46-21-4) at FLAMES (34-25-11)

9 p.m. ET; SNW, Victory+

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Mikko Rantanen

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Mikael Granlund

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Evgenii Dadonov

Oskar Back -- Sam Steel -- Colin Blackwell

Thomas Harley -- Ilya Lyubushkin

Esa Lindell -- Cody Ceci

Lian Bichsel -- Matt Dumba

Casey DeSmith

Jake Oettinger

Scratched: Mavrik Bourque, Brendan Smith

Injured: Miro Heiskanen (knee), Nils Lundkvist (shoulder), Tyler Seguin (hip)

Flames projected lineup

Connor Zary -- Nazem Kadri -- Martin Pospisil

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Joel Farabee -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Ryan Lomberg -- Kevin Rooney -- Adam Klapka

Joel Hanley -- MacKenzie Weegar

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Jake Bean -- Daniil Miromanov

Dustin Wolf

Dan Vladar

Scratched: Yegor Sharangovich, Dryden Hunt, Brayden Pachal

Injured: None

Status report

The Stars did not conduct a morning skate following a 4-3 win at the Edmonton Oilers on Wednesday. ... DeSmith is likely to start after Oettinger made 41 saves at Edmonton. ... Backlund will return after missing six games because of an upper-body injury; he will replace Sharangovich, a center. ... Andersson did not participate in the Flames morning skate, but "Everybody's available for us tonight," Calgary coach Ryan Huska said.