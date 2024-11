Blue Jackets at Kraken projected lineups 

BLUE JACKETS (5-7-2) at KRAKEN (6-8-1)

10 p.m. ET; FDSNOH, KHN, KONG

Blue Jackets projected lineups

Adam Fantilli -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko

Dmitri Voronkov -- Cole Sillinger -- Yegor Chinakhov

Mikael Pyyhtia -- Justin Danforth -- Mathieu Olivier

Kevin Labanc -- Sean Kuraly -- Zach Aston-Reese

Zach Werenski -- Damon Severson

Jake Christiansen -- Ivan Provorov

Jack Johnson -- Dante Fabbro

Elvis Merzlikins

Daniil Tarasov

Scratched: James van Riemsdyk, Jordan Harris, David Jiricek

Injured: Boone Jenner (upper body), Gavin Brindley (finger), Erik Gudbranson (upper body), Kent Johnson (upper body)

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Oliver Bjorkstrand

Eeli Tolvanen -- Shane Wright -- Andre Burakovsky

Tye Kartye -- Yanni Gourde -- Brandon Tanev

Ryker Evans -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Josh Mahura -- Will Borgen

Joey Daccord

Ales Stezka

Scratched: None

Injured: Vince Dunn (mid-body), Philipp Grubauer (undisclosed)

Status report

Fabbro will make his Blue Jackets debut after being claimed off waivers from the Nashville Predators on Sunday; he will replace Harris, a defenseman. ... Labanc will replace van Riemsdyk, a forward, after being a healthy scratch for in a 4-2 loss at the Anaheim Ducks on Sunday. ... The Kraken held an optional morning skate Tuesday. … At practice Monday, Bjorkstrand moved up to the second line and Burakovsky moved down to the third line.